Po nezvestnej žene pátrali 60 rokov: FOTO Zázrak po dlhom čase, toto nikto nečakal!

Audrey Backebergová mala len 20 rokov, keď v júli 1962 zmizla zo svojho domu v meste Reedsburg, pričom po sebe zanechala manžela a dve deti. Dnes 82-ročnú ženu našli v inom štáte, kde žije „šťastná“ a „bez výčitiek“, ako vo štvrtok oznámil úrad šerifa okresu Sauk. Vyzerá to, že utiekla pred údajne násilným vzťahom. „Znela šťastne. Sebavedomá vo svojom rozhodnutí,“ povedal detektív Isaac Hanson pre WISN po tom, čo s Backebergovou telefonoval.

Žena mala ujsť do iného štátu

Hanson v marci znovu otvoril odložený prípad. Zmiznutie Audrey roky mátalo vyšetrovateľov, keďže jej rodina tvrdila, že by nikdy dobrovoľne neopustila svoje deti. Jej manžel Ronald, za ktorého sa vydala už v 15 rokoch, uviedol, že s jej zmiznutím nemá nič spoločné a úspešne absolvoval aj detektor lži. Len niekoľko dní pred zmiznutím však Audrey podala na Ronalda trestné oznámenie, v ktorom uviedla, že ju tak brutálne zbil, že utrpela zranenia hlavy a dokonca sa jej mal vyhrážať smrťou, uvádza organizácia Wisconsin Missing Persons Advocacy. Naposledy ju videli, ako odchádza z domu a ide si po výplatu do práce.

Mladá babysitterka povedala polícii, že si myslí, že Audrey stopovala do hlavného mesta Madisonu, odkiaľ išla na autobus do Indiany. „Povedala, že Audrey si vzala veľa tabletiek, dala ich do plechovky od Coly, vypila ich a potom nasadla na autobus do Indianapolisu,“ vysvetlila polícia. Po rokoch bezvýsledného pátrania prípad vychladol. V marci však bol opäť pridelený detektívovi Hansonovi po tom, čo šerifov úrad spustil revíziu nevyriešených prípadov. Kľúčovú stopu poskytol internetový účet patriaci Audreyinej sestre. „Bol to zásadný krok, našli sme úmrtné záznamy, sčítania obyvateľov, všelijaké dáta,“ povedal Hanson pre WISN.

PLEASE REPOST MISSING WOMAN AUDREY JEAN GOOD BACKEBERG Source: https://www.findthemissing.org/cases/show/9699 To... Posted by Rapid Search and Rescue Corp. on Monday, February 18, 2013

Telefonát rozlúštil dlhoročnú záhadu

„Nakoniec sme našli adresu... Zavolal som miestnemu šerifovi a povedal som ‚Hej, máte tam túto pani na tejto adrese. Môžete tam niekoho poslať sa pozrieť?‘... O desať minút mi zavolala.“ Hanson s Backebergovou telefonoval necelú hodinu, počas ktorej mu povedala, že utiekla, aby unikla pred manželom. „Myslím, že sa jednoducho odstrihla od minulosti a žila si svoj život,“ dodal.