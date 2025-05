Ľudia sú v šoku: Až teraz odhalili, čo ukrýva názov známej značky kondómov! Nie je to tak, ako si myslíte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Značku Durex pozná celý svet ako synonymum ochrany v spálni. No až teraz mnohí zisťujú, čo sa vlastne skrýva za jej názvom. Je to úplne inak, než si väčšina myslela.

Durex sa stal tak bežnou súčasťou života, že len málokto sa vôbec zamyslel nad tým, odkiaľ pochádza daný názov. Niektorí si ho vysvetľovali ako skratku pre „during sex“ (počas sexu), iní si ho spájali s niečím pikantnejším. Pravda je však úplne iná a prekvapivo seriózna. Ako uvádza britská BBC, názov Durex vznikol z kombinácie slov Durability (odolnosť), Reliability (spoľahlivosť) a Excellence (dokonalosť).

(Zdroj: Getty Images)

Ľudia naprieč celým svetom na túto informáciu reagujú so zmesou údivu a pobavenia. „Celý život som si myslela, že to znamená niečo ako ex pri sexe,“ priznala jedna diskutujúca. Ďalší s humorom dodal: „Takže keď som Durex-beštia v posteli, tak to vlastne znamená, že som spoľahlivý, odolný a výnimočný? Paráda!“

Táto legendárna značka má v mene svoj vlastný etický kódex. Značka začínala už v roku 1915 ako London Rubber Company. Meno Durex získala v roku 1929 a o niekoľko desaťročí neskôr sa z nej stal globálny líder v oblasti prezervatívov. Bola prvá, ktorá testovala svoje výrobky elektronicky, uviedla prvý anatomicky tvarovaný kondóm a od 70. rokov sa stala svetovou jednotkou. Značka sa dnes hrdí aj spoluprácou s odborníkmi, vedcami a lekármi, pričom tvrdí, že vyrába kondómy z najkvalitnejších materiálov a testuje ich nad rámec štandardov. „Nejde len o sex v spálni, ale o kvalitný zážitok kdekoľvek a s kýmkoľvek,“ uvádza Durex na svojom webe.