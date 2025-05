Tieto ŠTYRI znamenia zverokruhu majú v lete najväčšiu šancu stretnúť svoju spriaznenú dušu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Leto tohto roku prinesie pre niektoré znamenia zverokruhu výnimočné príležitosti v oblasti lásky. Podľa astrológov sa práve štyrom znameniam otvára cesta k stretnutiu so spriaznenou dušou. Kto sa môže tešiť na veľkú životnú lásku?

Váhy

Váhy, známe svojou diplomaciou a šarmom, sú prirodzene nastavené na budovanie pevných vzťahov, uviedol portál Collective World. Ako znamenie, ktorému vládne Venuša, majú hlboký cit pre partnerstvá a harmonické spojenia. V tomto roku sa Venuša presunie do snivých Rýb, čo Váhy povzbudí k väčšej otvorenosti voči vlastným emóciám a intuícii. Toto obdobie ich navedie k tomu, aby sa posunuli za hranicu povrchných vzťahov a ponorili sa do skutočnej zraniteľnosti. Práve vďaka tomu sa Váham otvára šanca naplniť túžbu po skutočnej spriaznenej láske, na ktorú sú viac než pripravené.

(Zdroj: Getty Images)

Baran

Barani sú známi svojou netrpezlivosťou a asertivitou, čo sa často odráža aj v ich vzťahoch, kde uprednostňujú rýchlu akciu pred hlbším spojením. V súčasnom roku však prichádza zlom. Pred koncom marca vstúpil Neptún do súhvezdia Barana, čím ich povzbudzuje, aby sa viac prepojili so svojou duchovnou stránkou. Okrem toho sa od 24. mája do začiatku septembra daným súhvezdím bude pohybovať aj Saturn, planéta disciplíny a dlhodobého rastu. Tento astrologický vplyv podnieti Baranov k tomu, aby si svoje kroky v láske lepšie premysleli a smerovali k vzťahom plným hĺbky a zodpovednosti. Výsledkom môže byť nájdenie partnera, ktorý ich naplní nielen emocionálne, ale aj duchovne.

Rak

Pre Raka, vodné znamenie, ktoré vyhľadáva emocionálnu istotu, sa súčasný rok stane zlomovým. Po rokoch osobného rastu a hľadania vnútornej stability je Rak pripravený na skutočné, hlboké spojenie. Dňa 9. júna sa Jupiter presunie zo súhvezdia Blížencov do súhvezdia Raka, kde bude vo svojej exaltácii, teda v najsilnejšom postavení. Tento prechod podporí Raky v budovaní liečivých a intímnych vzťahov. Jupiter zároveň posilní ich schopnosť načúvať vlastnej intuícii, čím im otvorí cestu k manifestovaniu vzťahu, ktorý bude stáť na pevných a úprimných základoch.

(Zdroj: Foto: Thinkstock)

Strelec

Strelci, ktorým vládne Jupiter, túžia po dobrodružstve, múdrosti a raste. V roku 2025 však dôjde k posunu ich priorít smerom k hlbším emocionálnym väzbám. Presun Jupitera do súhvezdia Raka, ku ktorému dôjde 9. júna, ich navedie k zamysleniu sa nad tým, aký vplyv majú vzťahy na ich vnútorné naplnenie. Strelci budú prirodzene priťahovaní k partnerom, ktorí by s nimi zdieľajú nadšenie pre život a zároveň sú ochotní vytvárať skutočne hlboké citové spojenie. S pomocou kombinácie Jupiterovej hojnosti a starostlivej energie súhvezdia Raka sa Strelcom otvára cesta k spriaznenému partnerovi, s ktorým budú rásť do ďalšej etapy života.