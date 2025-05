Neviete, čo si obliecť? TOTO jednoduché pravidlo vám pomôže: Vždy budete vyzerať vkusne a štýlovo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Móda sa dá počítať, a to doslova. Takzvané sedembodové pravidlo sa aktuálne teší úspechu na sociálnych sieťach. Pomôže vám totiž vytvárať štýlové outfity priamo z vlastného šatníka, a to bez stresu a zbytočných výdavkov.

Ako to funguje? Každý kus oblečenia či doplnok má svoju bodovú hodnotu. Čím jednoduchší kúsok, tým menej bodov. Základné kúsky, ako jednofarebné tričko či klasické džínsy, majú hodnotu jeden bod. Výrazné prvky – napríklad top s potlačou, originálne topánky či hodvábna šatka – si zaslúžia dva body. „Ideálny outfit by mal mať sedem až osem bodov – nikdy nie menej ako šesť, no ani viac ako desať,“ vysvetlila módna blogerka Stephanie Conklinová v článku pre magazín Medium. Hoci ide o subjektívne pravidlo, práve tento rozsah zabezpečuje, že outfit nie je príliš strohý ani prekombinovaný.

Ako teda môže vyzerať takýto „bodovaný“ outfit? Conklinová to predviedla priamo vo videu na TikToku. Kombinácia bieleho trička, džínsov a tenisiek predstavuje tri body – jednoduchý a nenútený vzhľad. Chcete ho vylepšiť? Stačí džínsy vymeniť za výraznejší model s cvokmi (2 body), pridať zlaté šperky (1 bod) a slnečné okuliare s ozdobou (1 bod). Výsledkom je presne sedem bodov – teda outfit, ktorý zaujme a stále pôsobí vyvážene. Textúra, farby a strihy sú podľa odborníkov tajnými zbraňami, ktoré zvyšujú vizuálny záujem a teda aj bodovú hodnotu. Pravidlo siedmich bodov síce nie je univerzálne, no ukazuje ľuďom, že sa dá obliekať štýlovo a vkusne aj bez toho, aby ste každý mesiac museli utekať do obchodov nakupovať najnovšie kúsky.

Okrem toho vás toto pravidlo odbremení od každodenného rozhodovania sa, čo si dať na seba. Mnohí dnes siahajú po jednotných „uniformách“ v štýle Steva Jobsa – neutrálnych farbách a opakujúcich sa kúskoch. Podľa kariérnej koučky Amandy Augustinovej ide o spôsob, ako eliminovať rozhodovaciu únavu. „Aj malé zmeny v pracovnej rutine, ako napríklad zavedenie pracovného outfitu, môžu priniesť veľké zisky k duševnej pohode,“ uviedla pre magazín Fortune.