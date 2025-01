Kaderník odhalil strih, ktorý sa hodí naozaj každej žene: Nadčasový, praktický a omladzujúci!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Hľadanie ideálneho účesu je pre mnohých skutočnou výzvou, najmä ak chcú zostať v súlade s aktuálnymi módnymi trendmi. Ak si práve nedokážete poradiť s tým, akú farbu, dĺžku či strih by ste si mali vybrať, možno oceníte radu skúseného kaderníka. Podľa jeho slov totiž existuje jeden nadčasový účes, ktorý nikdy nevyjde z módy a hodí sa prakticky každému.

Neustále sa meniace preferencie v účesových trendoch môžu spôsobiť, že je ťažké nájsť strih, ktorý by bol nielen moderný, ale aj praktický a navyše vhodný pre váš osobný štýl. Kaderník Bobby Collier z londýnskeho salónu Larry King Hair Salon vysvetlil, že klasický bob účes je lichotivý úplne pre každého. „Je pekný, nenáročný na údržbu a hodí sa na všetky typy vlasov,“ prezradil pre denník Express. Či už si vyberiete elegantný francúzsky bob alebo dlhší, každý z nich je ideálnou voľbou pre rôzne tvary tváre a vlasov. V skutočnosti je tento strih taký všestranný, že si svoj štýl nájde naozaj každý, bez ohľadu na to, či máte oválnu, hranatú alebo okrúhlu tvár. Možno ste si doteraz mysleli, že tvar tváre rozhoduje o tom, aký účes je pre vás najvhodnejší. Lenže bob je skutočne univerzálny a dokáže zvýrazniť prirodzenú krásu každej osoby a môže siahať od línie čeľuste až po ramená.

(Zdroj: Getty Images)

Podľa Bobbyho je pri výbere bob účesu najdôležitejšia textúra. Ak máte okrúhlu tvár, najlepšie sa hodí textúrovaný štýl, najmä s vrstvou na orámovanie tváre, ktorá pomôže uzavrieť tvár. Tí, ktorí majú srdcovitú alebo oválnu tvár, si môžu ľahko vytvoriť klasický francúzsky bob. Môžete ho dokonca oživiť vyrastenou ofinou, podobne ako hviezda Sabrina Carpenterová. Bobby pokračoval: „Ľudia s hranatým tvarom tváre by nemali ísť do strihu po bradu, pretože to len zvýrazní ich silnú, ostrú líniu čeľuste.“ Bob je síce nenáročný účes, ale bude potrebné, aby ste si strihali vlasy každých šesť týždňov.

Aj ďalšia vlasová odborníčka Glam Girl Gabi súhlasí s tým, že bob je ideálny štýl účesu nielen pre tých, ktorí túžia po nadčasovej úprave, ale aj po omladení. „Môžete úplne zmeniť to, ako niekto vyzerá a ako sa cíti, ak mu dáte skvelý strih, ktorý je nielen vhodný pre jeho vek, ale ho aj dopĺňa,“ vysvetlila, píše denník The Sun. Elegantný bob, či už uhladený alebo trochu rozstrapatený, je už niekoľko rokov v móde a zdá sa, že sa s ním len tak nerozlúčime. Odborníčka vysvetlila, že je ideálny pre osoby 50+, pretože je moderný, sofistikovaný a navyše zadarmo vylepší tvár. „Tvár je vďaka tomu podstatne plnšia a to s oveľa menšou námahou, ako keď máte dlhé vlasy.“