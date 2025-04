Žena pátrala po mačke celé štyri dni: Keď ju konečne našla, takmer sa zrútila! Kto urobí niečo takéto?!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„Toto je verejné oznámenie, ktoré som si nikdy nemyslela, že budem musieť spraviť,“ začala svoje video. „Aj keď niekto nemá rád zvieratá, takéto niečo je jednoducho neospravedlniteľné.“ Charlie sa rozhodla pre výstrahu pred citlivým obsahom, keďže jej príbeh je mimoriadne bolestivý. „Nemôžem uveriť, že niekto dokáže niečo také spraviť – a potom mi celé štyri dni klamať do očí, zatiaľ čo som sa trápila a psychicky sa rútila. Aj keby bol výsledok rovnaký, mohla mi ušetriť štyri dni bolesti.“ Mačku Bellatrix našla už pred piatimi týždňami, no dodnes má zimomriavky, keď si na ten moment spomenie. Jej telo objavila v čiernom odpadkovom vreci, ukryté pod ďalšími vrecami pripravenými na odvoz na skládku. „Mám dve mačky a štyroch psov – sú to moje deti. Sú dôvodom, prečo ráno vstávam. Dávajú môjmu životu zmysel,“ priznala.

@__dearsociety Trigger Warning: Pet Loss I found my cat in a neighbours bin. I genuinely cannot believe that someone would do this and then lie to my face for four days, watching me make myself ill, torturing myself… This situation would have been devastating either way, but it could have been made a loss less traumatic and she could have saved four days of pain… I’m not posting this for sympathy, I want to know if anyone have any ideas what I can do? If there is any legal action I can take? Thank you ❤️‍🩹 ♬ original sound - Charlie

V štvrti žila pokojne takmer desať rokov, no všetko sa zmenilo po záhadnom zmiznutí Bellatrix. Charlie tvrdí, že už pri osobnej návšteve susedky mala pocit, že niečo nesedí. Podala jej leták s informáciami o stratenej mačke a spýtala sa, či ju nevidela. „Povedala ‚Prepáčte, nie“ – ale ja som vedela, že klame. Bolo to vidieť na jej výraze, reči tela. Mám vyštudovanú psychológiu, preto som si bola istá,“ hovorí Charlie. Po štyroch dňoch sa na miesto vrátila, no opäť počula len zamietavú odpoveď. Susedka sa dokonca podelila o vlastnú skúsenosť so stratou mačky. Charlie však cítila, že niečo nesedí, a povedala svojmu partnerovi, že musia skontrolovať smetný kôš. Keď prišiel deň vývozu odpadu a partner nebol doma, Charlie si na pomoc privolala známeho so psom cvičeným na vyhľadávanie. „Dala som mu posteľ Bellatrix, aby si privoňal a pes nás okamžite zaviedol ku smetnému košu susedky. Vedela som, čo to znamená.“ Mačku objavila zabalenú vo vreci, pripravenú na odvoz.

Susedka ju vraj aj po konfrontácii ďalej presviedčala, že o ničom nevie. „Ako môže niekto niečo také spraviť? Zobrala mi nielen mačku, ale aj možnosť dôstojne sa rozlúčiť. Pripravila Bellatrix o poslednú štipku dôstojnosti.“ Dodnes však od susedky neprišlo žiadne ospravedlnenie. Polícia jej nepomohla – podľa britských zákonov sú mačky voľne sa pohybujúce zvieratá a považujú sa za majetok. Preto vraj nič viac nemohli urobiť. Na TikToku sa ozvalo množstvo ľudí s podpornými správami. Jedna sledovateľka jej navrhla občiansku žalobu. Charlie uviedla, že nad tým vážne uvažuje, hoci nemá finančné prostriedky na súdny proces. „Toto mi obrátilo žalúdok. Som unavená z nenávisti voči mačkám – sú to naši malí členovia rodiny,“ napísala jedna komentujúca. Ďalšia dodala: „Niektorí ľudia sú zlí. Je mi to ľúto.“ Charlie na záver prezradila, že sa sťahuje do nového domu, aby ochránila ostatné zvieratá.