Rodičia splnili synovi (9) sen, kúpili mu chobotnicu: TOTO však nečakali! Najhoršie rozhodnutie v ich živote

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Väčšina detí túži po roztomilom zvieratku, no deväťročný Cal Clifford z Oklahomy mal úplne inú predstavu. Celé roky prosil rodičov, aby mu dovolili chovať chobotnicu. Keď jeho žiadosti nestačili plyšové hračky ani tematické oblečenie, rodičia sa napokon rozhodli splniť mu želanie. Na jeho deviate narodeniny mu domov priniesli chobotnicu menom Terrance. Na prvý pohľad to vyzeralo ako neobvyklý, no nevinný nápad. Rodina si zvykala na nový prírastok a starostlivosť o neho prebiehala bez problémov. Až do chvíle, keď zistili, že Terrance nie je samec, ale samica – a práve nakládla 50 vajíčok.

Táto správa ich zasiahla ako blesk z jasného neba. Vedeli totiž, že samice chobotníc po nakladení vajec hynú. To bol však len začiatok problémov. Vajíčka bolo potrebné udržať pri živote, no nájsť im nové domovy bolo oveľa ťažšie než v prípade šteniat či mačiatok. Rodina sa tak rozhodla postarať o mláďatá sama, čo sa ukázalo ako mimoriadne náročná úloha. Otec Cameron priznal, že starostlivosť si vyžiadala obrovské množstvo času, energie aj peňazí. „Je to veľa práce. A veľa emócií, financií a času,“ povedal pre denník New York Times.

Situácia sa rýchlo vymkla spod kontroly. Rodina musela budovať ďalšie akváriá, čo viedlo k preťaženiu elektriny, únikom vody a dokonca aj k požiarom. Celý dom sa postupne menil na katastrofu a finančné náklady rástli. „Nezaobstarajte si chobotnicu, pokiaľ nie ste pripravení stratiť spánok a zároveň aj peniaze, ktoré ste sporili na vysokú školu svojich detí,“ varoval Cameron v rozhovore pre USA Today. Terrance napokon v apríli 2024 uhynula, no rodina sa rozhodla pokračovať v starostlivosti o jej potomkov. Ich nečakané dobrodružstvo s chobotnicami pritiahlo obrovskú pozornosť a rodina teraz pravidelne zdieľa novinky o mláďatách na populárnom TikTok účte @doctoktopus.