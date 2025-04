Žena (34) sa pýši najdlhším jazykom na svete: VIDEO Ľudia kričia od hrôzy, keď zistia, čo s ním dokáže spraviť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zabudnite na bežné talentové triky – Chanel Tapperová, držiteľka rekordu za najdlhší ženský jazyk na svete, opäť púta pozornosť. Vo virálnom videu zverejnenom na sociálnych sieťach predvádza sériu „jazykových kúskov“, ktoré by väčšina ľudí len ťažko dokázala napodobniť. „Práve takéto netradičné využitie môjho jazyka ma baví najviac,“ povedala 34-ročná Kalifornčanka počas demonštrácie pre Guinnessovu knihu rekordov 31. marca. Chanel drží titul rekordérky od roku 2010 a jej „gigantický ochutnávač čaju“ – ako s humorom opisuje svoj jazyk – jej už vyniesol prirovnania ku komiksovej postave Venom z filmového sveta Spidermana.

Jej rekordný jazyk neustále vzbudzuje fascináciu aj prekvapenie. „Úprimne? Najlepšia reakcia, akú môžem dostať, je výkrik,“ priznala Chanel. „Naozaj sa mi páči, keď ľudia v šoku zakričia – niekedy aj od hrôzy,“ dodáva so smiechom. No jej jazyk nie je len vizuálnou kuriozitou. Chanel si s ním totiž vie poriadne zašantiť. Podľa vlastných slov ovláda množstvo vtipných a bláznivých trikov. Vo videu pre Guinnessovu knihu rekordov predviedla, ako jazyk použije na vyberanie kociek z Jengy, prevracanie plastových pohárov, dotýkanie sa nosa či dokonca držanie lyžičky – a to všetko len za pomoci jazyka, ktorý ovíja okolo predmetov ako chameleón. „Ten jazyk mi otvoril dvere do sveta,“ hovorí Chanel.

Najviac si cení možnosť cestovať a stretávať ďalších rekordérov. „Je to zábava a zároveň sa dostanem na miesta, ktoré by som inak nikdy nevidela,“ prezradila. Jednou z jej zastávok bolo aj Miláno, kde sa stala súčasťou kampane Welcome Successful Living od talianskej módnej značky Diesel. Pre túto príležitosť jej jazyk dokonca natreli na modro-zeleno. Aj keď má Chanel najdlhší ženský jazyk na svete, prvenstvo v šírke jej nepatrí. To drží Jenny DuVanderová z amerického Oregonu, ktorej jazyk má obvod neuveriteľných 13,2 centimetrov – teda viac, než má klasická plechovka sódy.