Sarah (44) chcela so sexom počkať do svadby: Zrazu prišla tvrdá rana! Namiesto pôžitku prežívala muky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Marketingová pracovníčka z Londýna, Sarah Jonesová-Greenová, sa v roku 2020 v aplikácii Bumble zoznámila so svojím terajším manželom, 44-ročným Martinom Greenom a 28. septembra 2024 sa za neho vydala. Počas svadobnej noci sa po prvý raz pokúsili o sex, ale pre nevestu to bolo príliš bolestivé. Krátko na to sa obrátila na svojho praktického lekára, ktorý zistil, že trpí stavom známym ako mikroperforovaná panenská blana. Znamená to, že tento orgán má veľmi hrubý s malým otvorom. V súčasnosti čaká na hymenektómiu. Ide o chirurgický zákrok, pri ktorom sa z panenskej blany odstráni nadbytočné tkanivo. „Som panenská nevesta a nechcem ňou byť. Vďaka sexu by som sa cítila ako normálna novomanželka. Predtým som o tomto stave nemala ani tušenia, doslova som si uvedomila, že niečo nie je v poriadku, až keď sme sa s Martinom prvý raz pokúsili o sex. Čakala som tak dlho a jednoducho som chcela zažiť to, čo všetci ostatní. Je to frustrujúce,“ uviedla, informuje denník New York Post.

Sarah hovorí, že už od mladosti vedela, že jej viera nedovoľuje mať sex pred manželstvom a zároveň priznáva, že to bolo jej osobné rozhodnutie. Charakterizuje sa ako „moderná žena“, ktorá neodsudzuje ostatných za ich rozhodnutia, ale nevedela si predstaviť, že by prišla o panenstvo s mužom, za ktorého by nebola vydatá. „Nechcela som sa odovzdať len tak niekomu, s kým by som sa mohla nakoniec rozísť alebo v rámci známosti na jednu noc. Moja mama Pamela tiež čakala so sexom až do svadby. Keď vo veku 72 rokov zomrela na rakovinu pankreasu, bola som ešte viac odhodlaná byť na ňu hrdá,“ vysvetlila Sarah. Najdlhší vzťah mala Sarah s Martinom, za ktorého sa napokon vydala. Po tom, ako mu ešte pred prvým rande povedala, že chce mať sex až po svadbe, bol údajne trpezlivý a láskavý a nevadilo mu, že počká. „Na sex s ním som čakala štyri roky. Celý čas bol ohľaduplný, diskutovali sme o tom ešte počas rozhovoru na Bumble a bol milý a v pohode.“

Prvý pokus páru o sex počas svadobnej noci napokon nevyšiel a Sarah hovorí, že hneď vedela, že to nebude fungovať. Keď to skúšali, cítila bolesť a jej vzrušenie sa rýchlo vytratilo. Celá situácia ju znepokojila a ešte v priebehu týždňa si dohodla stretnutie so svojím lekárom. „Spomenula som si, že moja mama mala rovnaký problém počas svadobnej noci a napadlo mi, či to nie je dedičné.“ Lekár zisťoval, či v jej prípade nejde o vaginizmus, čiže psychosexuálny stav, pri ktorom sa vagína pri pokuse o penetráciu nedobrovoľne sťahuje. Ona však trvala na tom, že jej bolesť je čisto fyzická a nepripúšťala, že by mala psychický blok zo straty panenstva. Nakoniec odhalili pravú príčinu a lekár Sarah zaradil na zoznam čakajúcich na hymenektómiu, ktorú by mohla absolvovať v auguste. „Moja panenská blana je nezvyčajne pevná. Lekár mi ponúkol dilatátory, ale zdali sa mi príliš bolestivé, takže idem na operáciu. Konzultáciu mám až v auguste a súkromný zákrok môže stáť približne 1 288 dolárov (1 174 eur). Mám naozaj veľké obavy, ale chcem si čo najskôr založiť rodinu. Bez operácie to však nejde,“ dodala.