Manželia čakali šesť rokov na svoj prvý sex: Žena počas svadobnej noci zistila o sebe strašnú vec

Po dvoch rokoch randenia sa 31-ročný Ben a o tri roky mladšia Emily v roku 2009 rozhodli pre vstup do manželstva. Sex si však nechali až na svadobnú noc. "Boli sme plní očakávania a vzrušenia, keď sme dorazili na hotelovú izbu. Lenže, keď chcel manžel do mňa preniknúť, bolo to pre oboch strašne bolestivé. Akokeby ma napichli na nôž a Ben doslova narazil do múru," opisuje svoju prvú sexuálnu skúsenosť Američanka.

Mladík svojej milej trpezlivo vysvetlil, že všetko mohol spôsobiť svadobný stres, ale keď sa nič nezmenilo ani na svadobnej ceste na Havaji, Emily sa začala veľmi trápiť. Lekári jej najskôr dávali gély a všelijaké pomôcky. Tvrdili, že všetko je iba psychický blok a časom sa to zmení. Nestalo sa. "Bolo to strašné utrpenie. Je síce veľa spôsobov, ako uspokojiť partnera, ale ja som túžila po milovaní s Benom, chcela som mať deti a stále sa nič nezlepšovalo," pokračuje.

Zdroj: Getty Images

Po štyroch rokoch márneho skúšania sa Emily rozhodla pre chirurgické odstránenie panenskej blany. Ani toto radikálne riešenie ale nepomohlo. Naďalej nemohli mať sex, jej vnútro bolo úplne stuhnuté. Potom ju Ben raz zavolal do obývačky. V televízii totiž dávali záznam zo ženského centra terapie v New Yorku, kde hovorili o diagnóze známej ako vaginizmus. Vtedy si Emily uvedomila, že to je presne jej problém. Dozvedela sa, že terapie v tomto centre majú vynikajúce výsledky. Okamžite si zaplatila dvojtýždňový pobyt a letela do New Yorku.

Počas prvého týždňa absolvovala sériu uvoľňovacích cvičení s pomôckami za asistencie terapeutky a učila sa, kde a ako sa má dotýkať, aby sa uvoľnila. Druhý týždeň už absolvovala spoločne s manželom a museli sa pokúšať o sex. Konečne to prišlo. "Ben bol fantastický. Po šiestich rokoch manželstva som pocítila, čo je to skutočný sex a teraz všetko dobiehame," dodala šťastná Emily, ktorá otehotnela už šesť mesiacov po prvom milovaní. Teraz má ich syn Holden rok.

Zdroj: Getty Images

Vaginizmus je sexuálna dysfunkcia, pri ktorej dochádza k mimovoľnému stiahnutiu svalstva pošvového vchodu pri zavedení penisu. Táto porucha zabraňuje vykonaniu pohlavného styku, resp. pri ňom spôsobuje veľkú bolesť.