Úspech im doslova padá z neba: PÄŤ znamení zverokruhu, ktorým šťastena v živote naozaj praje!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Môže sa zdať, že niektorí ľudia sú neustále v správnom čase na správnom mieste – stále dostávajú dobré správy, nečakané finančné príjmy, povýšenia, chodia na vzrušujúce rande a v živote majú jedno príjemné prekvapenie za druhým. Aké je ich tajomstvo? Možno za to môže fakt, že sa narodili pod šťastnou planétou.

Každé znamenie zverokruhu má svoju sprievodnú planétu, ktorá formuje jeho silné stránky a osobnostné črty. Niektoré planéty prinášajú obzvlášť veľké šťastia a vybrané znamenia obdarúvajú výnimočným osudom. Podľa portálu Collective World je príkladom aj týchto päť znamení, ktorým šťastie akoby padalo priamo z neba.

(Zdroj: Getty Images)

Venuša: Váhy a Býk

Váhy a Býkovia sú obidve pod vládou Venuše, planéty lásky, peňazí, krásy a umenia. Vďaka Venuši sa ľudia narodení v týchto znameniach často rodia s prirodzenou krásou. Okrem toho majú zmysel pre estetiku a vedia, ako zdôrazniť svoju prirodzenú krásu. Svoje domovy si zariaďujú s láskou a dôrazom na umenie a módne doplnky. Ak nie sú profesionálnymi alebo hobby umelcami, svoju kreativitu vyjadrujú prostredníctvom módy a dizajnu interiérov. Venuša robí tieto dve znamenia šťastné aj v láske. Ľahko nadväzujú kontakty s ostatnými, vytvárajú priateľstvá a priťahujú obdivné pohľady všade, kde sa objavia. Sú to praví romantici, ktorí sú veľmi milí a príjemní. A aby toho nebolo málo, sú tiež finančne veľmi zruční. Vedia zarábať peniaze, no nie sú lakomí – radi si užívajú luxusné veci, zážitky alebo akékoľvek iné priania, ktoré ich srdce túži naplniť.

(Zdroj: Getty Images)

Slnko: Lev

Lev je pod vládou Slnka, a preto ľudia narodení v tomto znamení dobre vnímajú svoju hodnotu a dôležitosť. Vyžarujú charizmu a ich prirodzený entuziazmus a priateľskosť priťahujú ľudí ako magnet. V astrológii je Slnko planétou identity, životnej energie a sebavyjadrenia. Ľudia narodení znamení Leva sú mimoriadne expresívni a milujú byť v centre pozornosti, mnohí z nich sú profesionálni zabávači. Ich najsilnejší dar spočíva v tom, že sa prirodzene cítia dobre vo svojom vlastnom tele a majú sa radi. To je niečo, čo musí väčšina ľudí hľadať a učiť sa po celý život.

(Zdroj: Getty Images)

Jupiter: Strelec a Ryby

Strelec a Ryby môžu byť doslova najšťastnejšími znameniami zo všetkých – a to preto, že ich vládnuca planéta, Jupiter, je samotnou planétou šťastia. Rýby sú primárne pod vplyvom Neptúnu, planéty snov a intuície, pričom Jupiter je ich sekundárnym sprievodcom. To znamená, že Jupiter zvyšuje šťastie Rýb pri napĺňaní ich snov a poskytuje im silný zmysel pre intuíciu. Strelec má iba jednu vládnucu planétu – Jupiter. Táto planéta pritom nie je len planétou šťastia, ale aj planétou rastu, expanzie, múdrosti a optimizmu. Obe tieto znamenia, no najmä Strelec, sa neustále učia a vyvíjajú. Vedia byť bezstarostní a optimistickí, pretože vďaka Jupiteru, ktorý im stojí po boku, sa veci jednoducho vždy nejako vyriešia.