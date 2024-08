VIDEO Agresívny turista zmeškal let, na letisku rozpútal úplné peklo: Zúrivo kopal do... Toto vážne prehnal!

(Zdroj: X/RedMasNoticias)

BOGOTA – Agresívny americký turista si v Kolumbii spravil poriadnu hanbu. Po tom, ako zmeškal svoj let, začal kopať a udierať do dverí lietadla. Video obletelo sociálne siete, kde je v súčasnosti stále virálne.

„Muž sa správal agresívne, čím ohrozoval personál aj ostatných cestujúcich,“ uviedol Daniel Gallo z kolumbijského Zväzu pracovníkov leteckej dopravy. Rozruch vypukol po tom, ako sa nemenovaný občan USA údajne dostavil neskoro na let spoločnosti LATAM, ktorý mal 23. augusta letieť z Bogoty do Cartageny, informoval miestny denník El Tiempo. Cestujúci údajne prešiel k bráne, aj keď videl, že bola zatvorená. Posádka mu rovnako odmietla otvoriť vstupné dvere. Namiesto toho, aby sa podriadil, však obišiel kordón a pokúsil sa aj tak nastúpiť do lietadla. „Keď sa nemohol dostať do lietadla, rozhodol sa prelomiť bezpečnostnú kontrolu letu,“ spomína Gallo.

#ATENCIÓN | Un ciudadano americano fue deportado después de violar los filtros de seguridad en el aeropuerto El Dorado y golpear una aeronave y agredir su tripulación. pic.twitter.com/tVg2nPliRW — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 23, 2024

Na trojminútovom videu na Instagrame je vidieť, ako muž v zúfalstve kope do dverí lietadla. V jednom momente zúfalý chlapík padne na kolená, búcha na okno a prosí zamestnancov, aby ho pustili dnu. Polícia a bezpečnostný personál mladíka nakoniec zadržali a odviedli ho do migračného úradu letiska, kde údajne napadol úradníka. Muža v priebehu niekoľkých hodín deportovali z krajiny.

Reakcie od používateľov sociálnych sietí boli rôzne: „Toto je najjednoduchší spôsob, ako sa dostať na zoznam osôb, ktoré nesmú lietať.“ K jeho vyčíňaniu sa vyjadril aj bývalý zamestnanec leteckej spoločnosti. „Z pohľadu bývalého agenta leteckej spoločnosti je povinnosťou agenta pri kontrole, aby nikoho nepustil ďalej, ak sú ľudia už na palube,“ napísal. „Existuje časový limit na to, aby ste sa dostavili k check-inu a keď toho pasažiera pustia ďalej, najmä pri bránach, musia byť o tom všetci informovaní,“ dodal.