Zúfalý otec si nevie poradiť s úlohou deväťročného syna: Veď to nedáva zmysel! Podarí sa vám ju vyriešiť?

Rodič, ktorý zrejme pochádza z USA, sa na Reddite podelil o matematickú úlohu svojho deväťročného syna, ktorá mu spôsobila poriadne vrásky. „Môj syn je v matematike šikovný, ale tento príklad sa mi zdá byť príliš zložitý na jeho vek. Sám som sa ho snažil vyriešiť, no neúspešne,“ napísal. Úloha spočívala v číselnej pyramíde, kde každé číslo v horných riadkoch vzniká súčtom dvoch čísel pod ním. Žiaci mali doplniť tri chýbajúce hodnoty. Jednoduché? Ani zďaleka. Používatelia internetu sa pustili do riešenia a mnohí zostali zaskočení.

„Keby som mal deväť rokov, použil by som metódu pokus-omyl. Aby som bol úprimný, aj teraz by som ju použil,“ priznal jeden z diskutujúcich. „Toto je nevhodné pre dieťa v takom veku. Trvalo mi viac ako minútu, kým som na to prišiel,“ pridal sa ďalší. Našli sa však aj takí, ktorí ocenili náročnosť úlohy. „Je skvelé, že deti riešia takéto výzvy. Podporuje to ich logické myslenie a schopnosť riešiť problémy,“ napísal iný používateľ. Niektorí však pochybovali, či by podobný príklad zvládli školáci bez pomoci.

Mnohí sa pustili do vlastných výpočtov. „Ak je x hviezda, y srdce a tretie neznáme číslo 7 + x, môžete vytvoriť dve rovnice a ľahko ich vyriešiť,“ vysvetlil jeden z komentujúcich. Iný však namietal: „Všetci to príliš komplikujú. Stačí si všimnúť, že súčet dvoch neznámych čísel musí byť 33.“ Aj keď sa odpoveď nakoniec našla, celá diskusia ukázala, že aj jednoduché úlohy môžu dospelých poriadne potrápiť.