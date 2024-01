Matematická hádanka, ktorá potrápi aj tých najbystrejších: Zvládnete ju vyriešiť za 12 sekúnd?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Matematiku buď milujete, alebo neznášate. Ak sa jej pravidelne nevenujete, je možné, že ste na veľa vecí už zabudli. To by vás však nemalo odradiť od rozlúštenia nasledujúcej matematickej hádanky. Háčik je ale v tom, že na odpoveď máte len dvanásť sekúnd. Skúsite to? Vašou úlohou je doplniť chýbajúce číslo pri hodnote 6:

1 = 5

2 = 3

3 = 3

4 = 5

5 = 3

6 = ?

(Zdroj: Getty Images)

Je to vážne komplikované, pretože sa zdá, že to nedáva zmysel. Ak má 1 hodnotu 5, ako môže mať 2 zrazu hodnotu 3 a 5 tiež hodnotu 3? Spočiatku sa nezdá, že by existovala logická odpoveď, ale akonáhle na ňu prídete, všetko vám dá zmysel. Ak hádanku chcete rozlúštiť sami, nasledujúce riadky zatiaľ nečítajte, obsahujú totiž riešenie.

Riešenie:

Postupnosť sleduje vzor, koľko písmen tvorí každé číslo vo svojom slovnom pomenovaní. Napríklad číslo šesť sa teda v písomnej forme skladá zo štyroch písmen. Celkovo to vyzerá takto: