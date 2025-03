Môžeme si vydýchnuť: Obávaný asteroid Zem nezasiahne! Na obzore je však ďalšia hrozba, varujú vedci

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Vedci už dávnejšie varovali, že Asteroid 2024 YR4, známy aj ako „zabijak miest“, by mohol v decembri 2032 zasiahnuť našu planétu. Napokon však dospeli k záveru, že k takémuto scenáru nedôjde. To ale neznamená, že nás nečaká ďalšia hrozba.

Napriek tomu, že obávaný asteroid v najbližších rokoch nezasiahne našu planétu, vedci tvrdia, že sa k nej v budúcnosti môže opäť priblížiť. A nielen to – ďalší asteroid, potenciálne schopný spôsobiť vyhynutie, by mohol Zem ohroziť takisto, uvádza portál The Conversation. Dňa 19. februára mal asteroid YR4 – s priemerom od 40 do 90 metrov – pravdepodobnosť nárazu 3,1 percenta, čo z neho robilo najnebezpečnejší známy vesmírny objekt od vzniku Sentry Risk Table NASA (CNEOS) pred viac než desiatimi rokmi. Táto pravdepodobnosť však následne klesla na 0,0017 percenta.

The impact probability of asteroid 2024 YR4 has dropped to 0.004%. It's expected to safely pass Earth in 2032.



Read the full update: https://t.co/wirnWv6FYE pic.twitter.com/AKXma5eVoT — NASA (@NASA) February 24, 2025

YR4 však patrí do kategórie takzvaných rezonančných asteroidov – ide o objekty uviaznuté na trajektórii, ktorá ich každých pár rokov privádza do tesnej blízkosti Zeme, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť prípadného nárazu. Tento kolísavý pohyb je spôsobený gravitačným ťahom Jupitera, ktorý časom mení obežné dráhy týchto asteroidov. Takže aj keď nám YR4 v dohľadnej budúcnosti priamo nehrozí, rezonančné asteroidy ako YR4 by teoreticky mohli predstavovať hrozbu kedykoľvek – v závislosti od svojej aktuálnej dráhy. Našťastie, po tom, ako nás asteroid v roku 2032 minie, jeho ďalšie tesné priblíženie k Zemi je predbežne očakávané v roku 2052 – hoci ani to ešte nie je úplne isté.

„Asteroidy 887 Alinda a 2024 YR4 obiehajú Slnko trikrát, zatiaľ čo masívna planéta Jupiter obehne Slnko iba raz,“ píšu autori štúdie. „Keďže obežná doba Jupitera trvá 12 rokov, asteroidom bude trvať štyri roky, kým sa v roku 2028 vrátia na podobné dráhy. Takéto špeciálne typy asteroidov sú nebezpečné, pretože sa vracajú pravidelne.“ A nejde len o tieto dva vesmírne objekty. Ako informuje portál Live Science, 26. marca okolo 7:30 ráno sa asteroid 2014 TN17 s priemerom viac ako 165 metrov priblížil k Zemi na vzdialenosť 5,1 milióna kilometrov – čo je približne 13-násobok vzdialenosti Mesiaca od Zeme.