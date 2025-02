DESIVÁ animácia ukazuje dopad asteroidu na Zem: Horšie ako atómová bomba! Pravdepodobnosť zrážky sa zvyšuje

(Zdroj: X/JohnRMetzner)

WASHINGTON – NASA monitoruje asteroid 2024 YR4, ktorý by mohol zasiahnuť Zem v roku 2032. Hoci pravdepodobnosť zrážky je stále nízka, nová simulácia ukázala čo by sa stalo, keby sa tak skutočne stalo. Následky sú naozaj devastujúce.

Simulačné video ukázalo, čo by sa stalo, ak by sa malý asteroid 2024 YR4 skutočne zrazil so Zemou. V decembri minulého roka NASA detegovala asteroid prostredníctvom svojho systému Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) v Čile pomocou pokročilých ďalekohľadov. Hoci je pravdepodobnosť, že asteroid zasiahne Zem v roku 2032, malá, a škody, ktoré by spôsobil, sú tiež minimálne, NASA ho momentálne nesleduje dôkladne. NASA's Planetary Defense popisuje asteroid 2024 YR4 ako objekt, ktorý momentálne meria odhadovaných 39 až 91 metrov. Ale čo by sa vlastne stalo, keby asteroid skutočne zasiahol Zem? Špecializovaný 3D animátor Alvaro Gracias Montoya, pracujúci pod menom MetaBallStudios, sa rozhodol vytvoriť vizualizácie, aby to ukázal.

This is a simulation of a relatively small asteroid hitting a city on our planet.

The kinetic destructive power exceeds the Hiroshima version times 500. pic.twitter.com/PlkO6nOVU8 — John Metzner (@JohnRMetzner) February 19, 2025

Animácia naznačuje, že ak by asteroid zasiahol Zem, mohol by zničiť oblasť veľkú ako Washington D.C., pričom by uvoľnil energiu merajúcu až osem megaton, čo je 500-krát silnejšie ako atómová bomba, ktorá bola zhodená na Hirošimu. Našťastie, pravdepodobnosť takejto udalosti je extrémne malá, pričom Montoya poznamenal: „Nemyslím si, že sa to stane, ale určite takéto správy generujú veľa špekulácií.“ V januári odborníci odhadovali pravdepodobnosť, že asteroid zasiahne Zem, na 1,2 percenta – čo je veľmi nízke, takže neexistoval dôvod na paniku. Avšak, podľa Sky News sa teraz táto pravdepodobnosť zvyšuje na približne 2,3 percenta.

NASA’s Planetary Defense uvádza, že bude naďalej monitorovať asteroid a dodáva: „Pokračujúce pozorovania z pozemských teleskopov zapojených do Medzinárodnej siete varovania pred asteroidmi budú pokračovať až do apríla, kým bude asteroid ešte viditeľný. Do približne júna 2028 bude pozorovateľný iba slabo.“ Odborníci ďalej uviedli: „Je možné, že asteroid 2024 YR4 bude vyradený zo zoznamu potenciálnych nebezpečných objektov, ako sa to stalo už s mnohými ďalšími telesami, ktoré sa predtým objavili na zozname rizikových asteroidov NASA, spravovanom Centrom pre štúdium objektov blízkych Zemi. Je tiež možné, že pravdepodobnosť jeho zrážky bude naďalej rásť. Najnovšie údaje budú naďalej sprístupňované prostredníctvom automatizovanej stránky Sentry NASA.“