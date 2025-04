Ich milostný život pripomína tragický román: TRI znamenia, ktoré vždy skončia v toxickom vzťahu! Toto je dôvod

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Niektoré znamenia zverokruhu majú zvláštnu schopnosť priťahovať komplikované a toxické vzťahy. Či už je to ich naivita, túžba po láske za každú cenu alebo neschopnosť stanoviť si hranice, výsledok je vždy rovnaký – emocionálne vyčerpávajúce vzťahy plné drámy. Ktoré tri znamenia sú na to najviac náchylné a prečo?

Rak (21.6. - 22.7.)

"Raci, ste tí najväčší opatrovatelia – živé stelesnenie teplého objatia – a zároveň magnety na toxických ľudí," píše portál Collective World. Keď ľudia narodení v tomto znamení totiž narazia na niekoho s hlbokými traumami, smutným príbehom alebo problémami so záväzkami, namiesto toho, aby ušli, okamžite prepnú do režimu terapeutov. Ich láskavé srdcia ich presviedčajú, že ak budú milovať dosť silno, ich polovička sa zmení. To sa však nikdy nestane a namiesto toho skončia Raci emočne vyčerpaní, ignorovaní alebo – ešte horšie – ľudia ich začnú brať ako samozrejmosť. Toxickí partneri sa na nch lepia, pretože vedia, že sa ich nikdy nevzdajú, aj keď si ich vernosť nezaslúžia. "Prestaňte si mýliť emocionálnu prácu s ozajstným prepojením. Nájdite si niekoho, kto vás bude napĺňať tak, ako vy napĺňate iných. Zaslúžite si vzájomnosť, nie záchrannú misiu," dodáva portál.

(Zdroj: Getty Images)

Váhy (22.9. - 23.10.)

Váhy milujú lásku a skutočne neznášajú konflikty. Táto kombinácia z nich robí ideálny terč pre toxických partnerov, ktorí vedia, že im všetko prejde, pretože Váhy ich nikdy nepostavia pred zrkadlo zodpovednosti. "Ignorujete červené vlajky, ospravedlňujete zlé správanie a presviedčate sa, že každý vzťah si vyžaduje prácu – aj keď ste to vy, kto do neho dáva všetku energiu. Tak veľmi túžite po harmónii, že obetujete vlastné potreby, len aby vzťah vydržal," píše portál. Pravdou však je, že čím dlhšie sa Váhy vyhýbajú konfrontácii, tým viac dávajú priestor toxicite. Mali by preto skončiť s uprednostňovaním pokoja pred sebaúctou a nastaviť si hranice.

Ryby (20.2. - 20.3.)

Milostný život Rýb je v podstate tragický romantický román, ktorý sa nikdy neskončí dobre. Ľudia narodení v tomto znamení majú totiž tendenciu sa v láske úplne utopiť. Vidia potenciál tam, kde sú len samé červené vlajky, a namiesto toho, aby ľudí prijímali takých, akí sú, sa zamilujú do predstavy, kým by mohli byť. Táto zasnená, všetko pohlcujúca láska z nich robí ľahký cieľ pre manipulatívnych, emocionálne nedostupných alebo jednoducho sebeckých partnerov. "Ste presvedčení, že váš príbeh je veľké, kozmické spojenie, no v skutočnosti len romantizujete vlastné trápenie. Keď konečne pochopíte pravdu, ste už príliš hlboko, ospravedlňujete ich správanie a dúfate v rozprávkový koniec, ktorý nikdy nepríde," dodáva portál.