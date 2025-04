Mladá rodina prišla o celoživotné úspory: Podvodníci im vybielili účet! Nevšimli si včas TENTO detail

(Zdroj: TikTok/winnieandminnie0/Getty Images)

„Dnes sme boli oklamaní, čo znamená, že sme prišli o naše úspory,“ hovorí vo videu na TikToku so slzami v očiach 28-ročná Amelia Mandeville-Marinarová z Veľkej Británie. „Je to desivé, pretože som na materskej dovolenke. Ale chcela som urobiť toto video, aby sa ostatní ľudia poučili z našich chýb.“ Ona a jej manžel Pete sú medzi rastúcim počtom obetí, ktoré sa stali cieľom finančných podvodov. Je to globálny jav postihujúci tisíce ľudí. Pre Ameliinu rodinu bolo vybielenie účtu obrovským úderom. „Vieme, že ľudia budú hovoriť: ‚Prečo si taká hlúpa? Je jasné, že ide o podvod,‘“ plakala vo videu. „Ale niekedy si to v danom momente neuvedomíte.“ Zúfalá Britka ďalej vysvetlila, že Pete dostal telefonát z neznámeho čísla, ktoré sa predstavilo ako zástupca ich banky. „Povedal mu, že niekto hackol náš účet a musíme konať rýchlo,“ spomína si.

Po prijatí znepokojujúceho telefonátu poslal manželke správu, v ktorej ju požiadal o údaje z jej debetnej karty. „Poslala som im to bez premýšľania,“ priznala Amelia a doplnila, že požiadavka banky na informácie o karte jej prišla zvláštna. „Potom mi Pete zavolal a povedal, že musím schváliť platbu a ja hovorím: ‚Oh, to znie divne.‘“ Ale Pete ju presvedčil, že banka im nariadila presunúť ich prostriedky na iný účet na bezpečné uchovanie. „V mojej hlave sa rozsvietili výstražné svetlá,“ spomína si. Zarazená podivnou požiadavkou na platbu, skontrolovala ich bankový účet a našla notifikáciu od inštitúcie, ktorá znela: „Nepokúšame sa vám volať.“ Jej manžel však trval na tom, že telefonát, ktorý dostal, bol legitímny. „Hlúpo som schválila túto platbu,“ vzlykala. „Hneď ako som klikla na tlačidlo schváliť, povedala som si: 'Pete, to nedáva zmysel. To neznie dobre.“ A mala úplnú pravdu.

„Práve sme niekomu dali všetky naše úspory,“ rozplakala sa. „Bolo to od nás hlúpe. Zdalo sa, že vedeli veľa o našom účte a o tom, koľko máme úspor. Len aby všetci vedeli, banka by vám nikdy nezavolala bez identifikátora volajúceho a nikdy by nechcela, aby ste svoje peniaze presunuli do bezpečia,“ varuje používateľov Britka. Upozornila aj na to, že väčšina bánk ponúka prostredníctvom svojich aplikácií záznam hovorov. Táto funkcia uvádza každú telefonickú komunikáciu medzi inštitúciou a klientom. „Keby sme to vedeli, mohli by sme zistiť, že nám naša banka nevolá. Cítime sa hlúpo,“ dodala Amelia.