Finančná správa neskrýva nadšenie: Počet daňových priznaní predčil ich očakávania, je to CITEĽNÝ nárast!

(Zdroj: TASR/Martin Baumann, Radovan Stoklasa)

BRATISLAVA - Finančná správa (FS) spracovala do 9. apríla vyše jeden milión daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2024. Ide o historicky najvyšší počet spracovaných daňových priznaní. Vo štvrtok o tom informoval hovorca FS Daniel Súkup.

„Finančná správa prvýkrát v histórii spracovala viac ako jeden milión daňových priznaní za rok 2024 v rekordnom čase do 9. apríla. K 9. 4. 2025 spracovala finančná správa 1 037 692 daňových priznaní podaných do 31. 3. 2025, čo je o 13,2 % viac ako v roku 2024,“ uviedla FS. Najväčší nárast počtu daňových priznaní zaznamenali v daňových priznaniach fyzických osôb typ A, a to o 22,8 %.

Viac je v tomto roku aj predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Tú si predĺžilo takmer 160 000 fyzických osôb a takmer 180 000 právnických osôb. Oproti minulému roku ide o nárast o 6,58 %.

FS pripomenula, že na základe podaných daňových priznaní bude postupne zasielať aj preplatky. Tie by mali klienti dostať najneskôr do 10. mája.