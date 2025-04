Väzenkyňa odhalila, ako vyzerá bežný deň za mrežami: Šokujúce reakcie ľudí! Všetci sa zhodli na jednom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Väzenkyňa Jodie, na TikToku známa pod menom @jodieandjail, z väznice Peterborough v Anglicku zverejnila dokument s názvom „Základný sprievodca životom“. Vo videu, ktoré sa rýchlo stalo virálnym, odhaľuje, ako vyzerá bežný deň za mrežami – a niektorí používatelia sú jej otvorenosťou doslova fascinovaní. Typický deň začína o 7:10 ráno, keď môžu väzni vyjsť zo svojich ciel a ísť sa naraňajkovať. Raňajky môžu skonzumovať buď na oddelení, alebo si ich vziať späť do cely.

Po dvadsiatich minútach, teda o 7:30, nasleduje buď ďalšie uzamknutie ciel, alebo 30-minútové cvičenie, ktoré pozostáva z prechádzky po malom dvore, ak to počasie a dostupnosť personálu dovolia. Práca a vyučovanie končia o 11:50, po čom nasleduje obedná prestávka od 12:00. Návštevné hodiny sú naplánované hneď po obede – ak však väzeň žiadnu návštevu nemá, zostáva v cele až do 13:40. Popoludní prebiehajú ďalšie aktivity, no podľa Jodie iba málokedy ide o pohybové cvičenia a väzni nemajú dovolené ísť na čerstvý vzduch. Večera sa podáva o 17:15 a deň sa končí uzamknutím ciel o 18:40 – až do nasledujúceho rána, keď sa celý režim opakuje.

Video rýchlo získalo viac ako 580-tisíc zhliadnutí a stovky komentárov od ľudí, ktorí si doposiaľ nedokázali život za mrežami ani len predstaviť. „Momentálne som taký vystresovaný, že keď sa pozerám na ten režim vo väzení, hovorím si: ‚Nie je to až také zlé‘,“ zavtipkoval jeden z komentujúcich. „Stabilná rutina a disciplína je to, čo mi chýba, aby som prosperoval,“ pridal sa ďalší. „Myslím si, že takto by som konečne dostal do svojho života nejakú rutinu,“ dodal tretí.