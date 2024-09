Vladimír (43) prežil takmer rok v Putinovom najhoršom gulagu: Bol to rozsudok smrti! MRAZIVÁ spoveď

(Zdroj: Profimedia/Getty Images)

Najprísnejší gulag Vladimíra Putina sa stal na 11 mesiacov nechceným domovom pre 43-ročného rusko-britského disidenta Vladimíra Kara-Murzu. Uväznený bol po tom, ako kritizoval Rusko za útok na Ukrajinu. Vďaka historickej výmene väzňov, ktorú zorganizovali USA a Rusko, sa dostal minulý mesiac na slobodu. V bezpečí domova vo Veľkej Británii sa priznal, že počas pobytu na samotke, kde trávil 23 a pol hodiny denne, sa rozprával so stenami a strácal pojem o realite. Je presvedčený, že k prepusteniu došlo práve včas a poukazuje na februárovú smrť kolegu Alexeja Navaľného, za ktorú je podľa jeho slov zodpovedný Kremeľ.

„Byť deň čo deň, týždeň čo týždeň, mesiac čo mesiac zavretý v izolácii a s nikým sa ani len nepozdraviť, to naozaj nie je ľahké. Asi po dvoch alebo troch týždňoch sa s vami vaša myseľ začne skutočne zahrávať. Začnete zabúdať slová. Začnete zabúdať mená. Začnete hovoriť so stenami. Prestanete chápať, čo je skutočné a čo vymyslené,“ povedal pre denník Independent. Kara-Murz bol zatknutý v apríli 2022 v Moskve. O rok neskôr, v apríli 2023, bol odsúdený vo vykonštruovanom procese a poslaný do väzenia v bezútešnom Omsku na Sibíri. Putinovho protivníka zatvorili do maličkej cely a každý deň mu dovolili pol hodinu sa prechádzať v kruhu. Pôvodne dostal 25-ročný trest odňatia slobody a je presvedčený o tom, že keby si ho musel odsedieť celý, určite by neprežil.

„Nikto nemôže prežiť 25 rokov v ruskom gulagu, najmä po dvoch otravách, ktoré som prežil. Bol to rozsudok smrti,“ uviedol. Tvrdí, že za posledné desaťročie prežil dva pokusy o otrávenie, ktoré zorganizoval Kremeľ. V roku 2015 ochorel počas stretnutia v Moskve, kde mu diagnostikovali zlyhanie obličiek. Po prepustení z nemocnice povedal, že je ťažké uveriť, že to bola nehoda, ale pripustil, že neexistuje spôsob, ako s istotou zistiť, či bol úmyselne otrávený. V roku 2017 bol opäť hospitalizovaný, liečil ho ten istý lekársky tím a uviedol ho do kómy.

Rusko-britský disident bol medzi 16 väzňami prepustenými v rámci výmeny, pričom Kremeľ dostal späť osem Rusov. Počas desivého pobytu vo väzení ho dozorcovia trestali za drobné priestupky, ako napríklad aj za rozopnutý vrchný gombík. Z trestaneckej kolónie IK-6 náhle zmizol a po niekoľkých dňoch sa záhadne objavil v IK-7, známej ako jedna z najtvrdších ruských väzníc. Predstavitelia jej vedenia mu oznámili, že k premiestneniu došlo kvôli jeho sústavnému porušovaniu pravidiel. So svojou rodinou, vrátane troch detí, sa v roku 2023 rozprával len trikrát a považuje za zázrak, že vôbec prežil. Hovorí, že oporu čerpal zo svojej viery a začal sa učiť španielsky. Za jeho slobodu tvrdo bojovala aj jeho manželka. Keď uviazol na samotke, zlepšil si vraj náladu tým, že si opakoval: „Viem, že mám pravdu.“