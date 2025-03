Nečakané správanie Fica na tlačovke: Reči o tom, ako mu von der Leyenová vynadala do idiotov! Smiali sa aj jeho ministri

(Zdroj: Reprofoto/Topky.sk)

BRATISLAVA – Raňajkoval vtipnú kašu? Dnes ráno netradične zasadala vláda. Dôvodom bola hlavne situácia ohľadne slintačky a krívačky, ktorá nie je vôbec ružová - cez víkend potvrdili nákazu v ďalšom chove. Vážne ochorenie nie je však jediným problémom, z ktorého má aktuálne vláda hlavu v smútku. Premiér Robert Fico sa pred novinármi vyjadril aj k novým clám, ktoré zavádzajú Spojené štát americké. Práve o tejto téme mal dnes hovoriť so šéfkou Európske Komisie Ursulou von der Leyenovou.

Tlačová konferencia po mimoriadnom rokovaní vlády o slintačke a krívačke (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Práve časť rozhovoru venovanú tarifám a clám prezentoval premiér naozaj svojsky. „Strašne mi vynadala Ursula, ale že strašne. ´Robert, to si čo dorobil. To si prečo preboha takto vyrokoval s tým Trumpom? Si ty normálny.´ Normálne mi nadávala pol hodinu, že som úplný idiot, že som tam predsa bol, že som s Muskom hovoril a že som to nevybavil pre celý svet,“ s vážnou tvárou hovoril novinárom Fico. Tú si však už nedokázali udržať jeho ministri. Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a minister poľnohospodárstva Richard Takáč (Smer-SSD) len na seba poza premiérov chrbát s úsmevom pozreli. Najmä minister poľnohospodárstva mal čo robiť, aby sa nahlas nerozosmial.

Po týchto "žartíkoch" už však Fico prešiel do serióznej roviny. „Dámy a páni, teraz vážne, čaká nás 2. apríla veľké prekvapenie, o ktorom ešte nevieme, aké bude veľké,“ povedal Fico v súvislosti s novými americkými clami. „Clá budú mať tri rozmery. Prvý rozmer je, že všetky štáty EÚ budú zaťažené novými clami na všetky tovary a služby. Druhá úroveň sa dotýka rôznych štandardov, ktoré môžu do určitej miery skomplikovať vývoz z Európy do USA. A čo nás najviac zaujíma je otázka, ako bude vyzerať colná politika USA, pokiaľ ide o autá, farmaceutický priemysel, polovodiče,“ uviedol.

Najväčší dopad by nové americké clá mohli mať na automobilky Volkswagen a Jagurad Land Rover, tie sa podľa premiéra musia pripraviť na úplne nové podmienky. Európska únia v týchto chvíľach premýšľa nad spoločným postojom. „Presne o tom bol rozhovor s predsedníčkou EK,“ povedal Fico. Pripomenul, že u nás je veľká koncentrácia výroby áut, v krátkom čase má dôjsť k stretnutiu s výrobcami.

Americký prezident Donald Trump v minulý týždeň oznámil, že na všetky autá, ktoré neboli vyrobené v USA, uvalí clá vo výške 25 percent. Návrh, ktorý by mal do platnosti vstúpiť 3. apríla, zatriaslo celým sektorom. Firmy okamžite varovali, že clá povedú k okamžitému rastu cien a nevylučujú výrazné prepúšťanie v krajinách s veľkým automobilovým priemyslom. Opatrenie výrazne sa výrazne dotknú aj nás.