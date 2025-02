Pasažierka na palube lietadla zistila, že jej miesto je už obsadené: Neuveríte, kto na ňom sedel! Ľudia zúria

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Cestovanie lietadlom býva často spojené so stresom a nepohodlím, najmä ak ide o obsadenie miesta. Nepríjemnú skúsenosť opísala nespokojná pasažierka na Reddite. Tvrdila, že jej miesto počas letu zo San Diega do Denveru obsadil pes, ktorý bol príliš veľký na to, aby sa zmestil na podlahu. Situácia bola o to bizarnejšia, že pes mohol sedieť na sedadle, zatiaľ čo cestujúcej museli nájsť náhradné miesto. „Pes bol príliš veľký na to, aby sa zmestil pod sedadlo,“ opísala pasažierka. „Letuška bola o niekoľko radov ďalej, a keď som sa jej na to opýtala, len pokrčila plecami. S manželom sme sa pokúsili problém vyriešiť priamo s majiteľom psa, ale v žiadnom prípade sa pes nezmestil pod nohy. Následne nám povedali, že let je úplne plný, a pes ostal sedieť na mojom mieste. Myslela som si, že ma nakoniec vyhodia z lietadla kvôli psovi,“ dodala.

(Zdroj: Reddit/Sparkling_Spritzer)

Letuška nakoniec našla pasažierke náhradné miesto, zatiaľ čo pes ostal na pôvodnom sedadle vedľa svojho majiteľa. „Totálne absurdné, že nadrozmerný pes dokáže odsunúť platiaceho pasažiera zo sedadla. Ako môžu niekomu povoliť nastúpiť s takým veľkým psom bez toho, aby si kúpil miesto navyše?“ sťažovala sa cestujúca. Prípad vzbudil búrlivé reakcie na sociálnych sieťach. Mnohí ľudia vyjadrili nesúhlas so správaním majiteľa psa a s prístupom leteckej spoločnosti. Poukázali na to, že pravidlá prepravy zvierat jasne hovoria, že psy, ktoré sú príliš veľké na to, aby sa zmestili na podlahu, musia mať zakúpené vlastné miesto. Iní upozorňovali na bezpečnostné riziká, keďže zvieratá nemôžu byť správne pripútané počas letu.

Diskusia priniesla aj argumenty o tom, že priestor pod sedadlom ostatných cestujúcich nemá byť obmedzený zvieraťom. Niektorí ľudia sa zhodli, že letecké spoločnosti by mali zlepšiť pravidlá prepravy domácich zvierat a lepšie dohliadať na ich dodržiavanie, aby sa predišlo podobným situáciám. Pasažierov však táto skúsenosť rozdelila na dva tábory – kým jedni bránili práva zvierat, iní stáli pevne na strane cestujúcej, ktorá si za svoje miesto riadne zaplatila.