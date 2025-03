Máte doma aspoň jeden z týchto ŠIESTICH predmetov? Okamžite sa ho zbavte: Môže vám priniesť nešťastie!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Poverčivosť je súčasťou ľudskej histórie už tisíce rokov. Legendy z celého sveta nás varujú pred vecami, ktoré môžu do našich domovov priniesť smolu či negatívnu energiu. Niektoré z týchto povier majú dokonca vedecký základ. Ak si chcete udržať pozitívnu atmosféru a vyhnúť sa nešťastiu, podľa portálu Reader's Digest by ste v domácnosti radšej nemali mať týchto šesť predmetov.

Hojdacie kreslo

Predstavte si staré vŕzgajúce hojdacie kreslo, ktoré sa v tme pomaly pohupuje tam a späť... Samé od seba. Podľa írskej legendy je prázdne hojdacie kreslo otvorenou pozvánkou pre duchov. Ak sa začne pohybovať bez zjavného dôvodu, znamená to, že si doň už niekto „sadol“. Ak ste poverčiví, radšej nechajte svoje stoličky pevne na podlahe.

(Zdroj: Getty Images)

Zelené steny

Táto povera má pevný základ v histórii. V 18. storočí sa pri výrobe syntetických zelených farbív používala smrteľná zlúčenina – meďnatý vodík arzén. Natreté steny mohli pri vlhku uvoľňovať toxické plyny, čo spôsobilo otravy a úmrtia. Hoci dnes už arzén vo farbách nenájdete, niektorí poverčiví ľudia stále veria, že zelená v domácnosti prináša smolu.

Kaktusy

Feng šuej tvrdí, že rastliny s tŕňmi, ako sú kaktusy či agáve, môžu do domu priniesť napätie a konflikty. Ich ostnatý povrch narúša pozitívnu energiu a môže poškodiť vzťahy medzi ľuďmi v domácnosti. Jedinou výnimkou sú ruže – ich krásne kvety údajne dokážu vyvážiť negatívny efekt tŕňov.

(Zdroj: Getty Images)

Neustlaná posteľ

Povera hovorí, že ak si ráno neusteliete posteľ, čaká vás nepokojná noc. Niektorí dokonca tvrdia, že ak vás niekto pri stlaní vyruší, môžete trpieť nespavosťou. Hoci to môže znieť ako výmysel rodičov, ktorí chceli prinútiť deti upratať si izbu, mnohí dodnes veria, že poriadok v spálni prináša pokojný spánok.

Otvorený dáždnik v interiéri

Otváranie dáždnika v interiéri je povera, ktorú pozná takmer každý. Jej pôvod siaha až do starovekého Egypta. Vtedy sa verilo, že ak si domov prinesiete otvorený dáždnik, znamená to, že neveríte ochrane svojich strážnych duchov. To ich mohlo uraziť a privolať na vás nešťastie. Aj dnes mnohí ľudia odmietajú otvoriť dáždnik v dome – pre istotu.

(Zdroj: Getty Images)

Zastaraný kalendár

Feng šuej varuje pred tým, aby ste doma nechávali staré kalendáre. Vraj prinášajú smolu, blokujú prosperitu a môžu dokonca symbolizovať skrátenie života. Rovnako ako pokazené hodiny, aj zastaraný kalendár môže byť znamením, že váš čas sa kráti. Ak si chcete udržať dobrú energiu, uistite sa, že váš kalendár vždy ukazuje správny dátum.