Lekár varuje pred tichým zabijakom vo vašej domácnosti: Extrémne toxický predmet, určite ho máte doma!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo môže byť najtoxickejšou a potenciálne najškodlivejšou vecou vo vašej domácnosti? Lekár Pedi Mirdamadi na TikToku uviedol, že ide o obyčajný osviežovač vzduchu do zásuvky, ktorý môže mať súvislosť s alergiami, svrbiacimi očami a dokonca aj s astmou. „Mnohé z týchto produktov obsahujú toxické chemikálie ako formaldehyd a prchavé organické zlúčeniny, ktoré sa do nášho tela dostávajú dýchaním,“ vysvetlil. „Vzduch, ktorý dýchame, je najrýchlejšia a najjednoduchšia cesta, ako dostať toxíny do nášho tela.“ Na záver odporučil: „Ak máte v domácnosti alebo v aute osviežovače vzduchu do zásuvky, vypnite ich a vyhoďte, najmä ak máte príznaky alergií alebo astmy. Namiesto toho používajte na osvieženie domova difuzér na esenciálne oleje."

Doktor dokonca vyzval na TikToku divákov, aby sa podelili o ďalšie tipy na zdravší osviežovač vzduchu a jeden z nich napísal: „Varím pomarančovú kôru, klinčeky, škoricovú kôru a brusnice. Je to oveľa zdravšia alternatíva.“ Druhý doplnil: „Uvarím čerstvo nakrájané citróny, tymián a vodu v panvici na nízkej teplote. Čistí vzduch a vonia to sviežo a príjemne.“ Tretí komentoval: „Pomaly varím čerstvý rozmarín zo záhrady, využijem to dvakrát ako tonikum na pleť alebo na vlasy, keď sa ochladí!“ Webová stránka How Stuff Works podporuje radu Mirdamadiho, pričom upozorňuje na to, že osviežovače vzduchu obsahujú okrem formaldehydu aj chemikálie, ako sú petrochemikálie, p-dichlórbenzén a aerosólové znečisťujúce látky, ktoré spôsobujú zdravotné problémy, najmä pri nepretržitom používaní alebo vysokom vystavení sa týmto látkam.

„Štúdie spojili používanie osviežovačov vzduchu s respiračnými problémami, zníženou kapacitou pľúc a zhoršovaním astmy v dôsledku kombinácie určitých chemikálií a ozónom vytvárajúcim formaldehyd," informuje webová stránka. „Alternatívy na odstránenie zápachu, ako je prirodzené vetranie, jedlá sóda, kávová usadenina alebo citrónová kôra, sú lepšie pre tých, ktorí majú obavy o zdravotné účinky,“ dodáva portál.