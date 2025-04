Žena je v koncoch: Chce sa rozísť, jej 23-ročný priateľ stále spáva s... Reakcie ľudí ju zaskočili!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Každý z nás má určité hranice, cez ktoré vo vzťahu nejde. Pre niekoho je to nedostatok dôvery, pre iného zvláštne zvyky partnera. Práve to rieši 23-ročná žena, ktorá sa obrátila na internetové fórum Mumsnet po radu, či je normálne, že jej priateľ každú noc spí s obrovským plyšovým drakom. „Obaja máme 23 rokov a toto je môj prvý vážny vzťah. Môj priateľ má obrovského, asi päťmetrového plyšového draka, ktorého objíma každú noc, keď tam nie som. Nie je to hračka z detstva, každý rok si ušije nového, len pre zábavu. Je inak úplne normálny, má milujúcu rodinu, je emocionálne inteligentný a sebavedomý. Lenže mne to celé pripadá čudné,“ priznala vo svojom príspevku.

(Zdroj: Getty Images)

Hoci ju jej partner vo vzťahu rozmaznáva a robí všetko preto, aby bola šťastná, predstava, že v noci namiesto nej objíma plyšového draka, ju desí. „Vozí ma do práce skoro ráno, trávi so mnou viac času ako s priateľmi, sleduje so mnou seriály, ktoré nemá rád, stále ma drží za ruku... Ale neviem sa zbaviť pocitu, že tá plyšová hračka je zvláštna,“ pokračovala. Názory ľudí na internete boli rôzne. Niektorí jej radili, aby to neriešila a prijala priateľa takého, aký je. Iní si však myslia, že ak ju to natoľko znepokojuje, mala by sa zamyslieť, či je tento vzťah pre ňu ten pravý.

Odborníci na psychológiu sa však zhodujú, že vlastniť plyšové hračky v dospelosti nie je nič nezvyčajné. Podľa štúdie spoločností OnePoll a Life Storage až 43 percent dospelých stále vlastní a objíma svoje plyšové hračky. Prekvapujúco, muži sú v tomto ešte viac zastúpení – 84 percent z nich má aspoň jedného plyšáka, zatiaľ čo u žien je to 77 percent. Psychológ Robert Ryan vysvetlil, že plyšové hračky môžu ľuďom poskytovať emocionálnu oporu. „Ak ste sami, mať veľkého plyšáka vám môže pomôcť cítiť sa menej osamelo. Maznanie s ním môže byť upokojujúce, podobne ako keď si deti privinú vankúš,“ uviedol pre magazín Vice. Odborníčka na terapiu Maddy Ellbergerová varuje, že ak by žena dala svojmu priateľovi ultimátum, aby sa draka vzdal, mohlo by to vzťahu viac uškodiť než pomôcť. „Ak partnerovi poviete, že je to hlúpe, vytvorí to medzi vami napätie. Lepšie je snažiť sa pochopiť, čo mu to prináša,“ vysvetlila pre The New York Times.

(Zdroj: Getty Images)

Podľa terapeutov môžu mať dospelí plyšové hračky aj z dôvodu zvládania stresu či separačnej úzkosti. Práve preto v niektorých prípadoch môžu mať podobnú funkciu ako „prechodné objekty“, ktoré pomáhajú deťom zvládať odlúčenie od matky. Štúdia z roku 2016 dokonca ukázala, že držanie plyšových hračiek môže pomôcť vysokoškolským študentom v terapeutických sedeniach upokojiť sa. Otázkou teda ostáva, či sa mladá žena dokáže so zvláštnym zvykom svojho priateľa zmieriť, alebo jej to bude prekážať natoľko, že sa rozhodne vzťah ukončiť.