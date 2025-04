Výherkyňa lotérie prezradila TRPKÚ pravdu: Urobila som zásadnú chybu! Touto radou by sa mal riadiť každý

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK – Znie to ako splnený sen – výhra v lotérii a život v luxuse. No pre Alyssu Mosleyovú sa rozprávkový jackpot zmenil na nečakanú skúšku. Napriek neobmedzeným finančným možnostiam zistila, že peniaze samy osebe neprinášajú šťastie. Naopak, konzum a toxické vzťahy ju priviedli k osamelosti a duchovnému hľadaniu. Mosleyová dnes otvorene hovorí o psychologických dôsledkoch náhleho bohatstva a varuje pred ilúziou, že peniaze vyriešia všetky problémy.

Jas lesklých bankoviek a vôňa luxusu síce lákajú, no skutočné šťastie nezaručujú. Svoje o tom vie Alyssa Mosleyová, ktorá v exkluzívnom rozhovore pre denník New York Post prehovorila o tienistých stránkach života lotériovej výherkyne. „Hneď po výhre som išla do Paríža a nakúpila si množstvo vintage dizajnérskych kúskov od Chanel a Dior,“ priznala mladá Newyorčanka, ktorá svoje nové bohatstvo oslávila dvojtýždňovým pobytom vo Francúzsku. Každý deň si dopriala luxusné kabelky, oblečenie a topánky, no namiesto radosti pociťovala len prázdnotu. „Čím viac som nakupovala, tým menej šťastná som bola,“ dodala. Pocit nenaplnenia ju dokonca prinútil ukončiť dovolenku predčasne. Hoci Mosleyová neprezradila presnú výšku svojej výhry, potvrdila, že jej majetok jej umožňuje žiť bez nutnosti pracovať.

Kedysi úspešná obchodníčka s módou sa dnes venuje tvorbe online obsahu, pričom svojim viac ako 43-tisíc sledovateľom na TikToku pravidelne pripomína, že peniaze nie sú kľúčom k životnému naplneniu. „Nevyliečia vaše detské traumy, ani vás neochránia pred toxickými vzťahmi,“ upozornila vo svojich videách. Jej príbeh nie je ojedinelý. S podobným osudom sa stretol aj Jay Sommers, ktorý v roku 1988 vyhral v lotérii 4,6 milióna eur. Peniaze však rýchlo minul na preteky NASCAR a právne spory s podvodníkom, ktorý ho pripravil o značnú časť majetku. „Nezostalo mi nič,“ priznal dnes už päťdesiatnik, ktorý sa živí ako lodný mechanik. „Výhra v lotérii mi zničila život,“ dodal trpko.

Obrovské bohatstvo neprinieslo šťastie ani Gillian Bayfordovej, ktorá v britskej lotérii získala 174 miliónov eur. Rodina sa po jej výhre zmenila na nenásytné supy, vrátane jej dnes už exmanžela Adriana. „Tieto peniaze mi mali priniesť šťastie,“ uviedla Bayfordová pre denník The Sun. „Namiesto toho z ľudí spravili chamtivcov.“ Mosleyová je preto vďačná, že sa zbavila vypočítavých ľudí vo svojom živote ešte predtým, než sa zo dňa na deň stala milionárkou. „Určite by ma teraz využívali – a ja by som im to dovolila, pretože som nemala žiadne hranice a príliš som rozdávala,“ priznala na sociálnych sieťach.

„Život po výhre v lotérii bol pre mňa určite zážitkom,“ povedala. „Som oveľa vnímavejšia, vďaka čomu dokážem rozoznať varovné signály a rozlúčiť sa s ľuďmi, ktorí sa zaujímajú len o moje peniaze. To je životná múdrosť, ktorú si za žiadne peniaze nekúpite.“ Hoci má Mosleyová po svojom boku podporujúcich priateľov a rodinu, pri nových známostiach je obozretná. „Veľa času trávim sama,“ dodala. „Nie som v bode, kde by som tak veľmi potrebovala spoločnosť, že by som ignorovala varovné signály a nechala sa zmanipulovať.“