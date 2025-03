Muž ako 18-ročný vyhral v lotérii: Jackpot sa pre mňa stal prekliatím! Dnes nevie, čo so životom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Muž, ktorý vyhral v lotérii tesne po dovŕšení 18 rokov, sa podelil o svoj príbeh na Reddite a priznal, že jeho nečakané bohatstvo mu spôsobilo viac škody ako úžitku. „Kúpil som si malý domček a v podstate tam žijem posledných 10 rokov,“ napísal. Namiesto toho, aby investoval alebo sa snažil rozvíjať, strávil roky hraním hier, sledovaním filmov a chatovaním s cudzími ľuďmi online. Po istom čase sa dokonca pokúsil o vzťah na diaľku, ktorý však nevyšiel. „V podstate nemám žiadne skúsenosti v oblasti vzdelávania, zamestnania alebo odbornej prípravy,“ priznal. Aby mal aspoň nejaký cieľ, zapísal sa na univerzitu a začal študovať právo. Ani toto rozhodnutie však nebolo úspešné. „Myslel som si, že keď už mám peniaze, prečo si neurobiť titul? Dostal som právnický diplom a rozhodol sa pokračovať v magisterskom štúdiu, ale niekde medzi tým som si povedal: ‘Do kelu, už sa mi to nechce robiť.’ A tak som tie peniaze doslova spálil a štúdium nechal.“

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Getty Images)

Teraz, vo veku 28 rokov, si uvedomuje, že jeho život je prázdny. „Nemám žiadny spoločenský život, žiadny zmysel života, žiadne koníčky. Nikdy som nepracoval ani jediný deň, pretože som to nepotreboval. Účty sú zatiaľ zaplatené, ale viem, že to nebude trvať večne.“ S odstupom času si myslí, že výhra v lotérii mu viac uškodila, pretože ho pripravila o príležitosť naučiť sa základné životné zručnosti. „Mám pocit, že lotéria bola prekliatie. Nemám smer, nemám koníčky, nemám osobnosť,“ priznáva. Hoci si uvedomuje svoje privilegované postavenie, nevie, čo so sebou. „Mám ešte nejaké peniaze, ale idem zošalieť. Neviem, ako napredovať, cítim sa osamelý a môj život mi pripadá úplne nezmyselný.“

Pod jeho príspevkom sa objavilo množstvo rád od iných používateľov. Jeden mu odporučil investovať zvyšné peniaze a stať sa dobrovoľníkom vo svojej komunite. Ďalší napísal: „Daj svoj dom na Airbnb a cestuj! Ži zo zisku.“ Iní navrhovali začať podnikať alebo dokonca rozdeliť časť peňazí rodine a priateľom, aby získal nový pohľad na život. Niektorí mu však závideli a vtipkovali o tom, čo by urobili na jeho mieste. „Človeče, prial by som si, aby som to bol ja, kto vyhral v lotérii. Keby sa mi to stalo, spravil by som si zoznam cieľov a od neho sa odrazil,“ napísal jeden z komentujúcich.