Napriek bohatstvu si odopierala takmer všetko jedlo: Extrémna diéta Jacqueline Kennedyovej šokuje ľudí!

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

Denný jedálniček legendárnej Jacqueline Kennedyovej opäť rozvíril internetové diskusie. Tvorkyňa obsahu @mindofmarisa na TikToku zverejnila detaily o jej stravovaní, pričom poukázala na prekvapivo prísne a obmedzené porcie. Raňajky si bývalá prvá dáma údajne vychutnávala v posteli – pozostávali z toastu s medom, pomarančového džúsu a kávy s odstredeným mliekom. Na obed si vraj vystačila so šálkou vývaru a „štíhlym sendvičom“. Podľa Marisy bola večera o niečo výdatnejšia – studený pošírovaný losos, jahňacie mäso so zemiakmi, fazuľou a zmrzlinou.

Ďalšie informácie o jej jedálničku odhalila bývalá asistentka Kathy McKeonová v monografii Jackie’s Girl. Podľa nej Kennedyová uprednostňovala jednoduché jedlá – varené vajce s čajom na raňajky, tvaroh s ovocím na obed a pošírované kuracie prsia alebo rybu so zeleninou na večeru. Denník Daily Mail odhadol, že jej strava obsahovala iba 600 kalórií denne, čo je výrazne menej než odporúčaný denný príjem pre dospelé ženy (1 600 až 2 400 kalórií). Navyše, podľa Marisy sa traduje, že Kennedyová v určitom období jedla denne len jeden pečený zemiak s kyslou smotanou a luxusným kaviárom Beluga, ktorý môže stáť až 10 000 dolárov (9 225 eur) za kilogram.

Extrémne obmedzený jedálniček vyvolal na sociálnych sieťach búrlivú diskusiu. „Jackie bola celý život hladná,“ poznamenal jeden komentujúci. Ďalší vtipkoval: „Ak by som si dal na raňajky toast a med s kávou, do obeda by som si poodhrýzal ruky.“ Niektorí používatelia podotkli, že Kennedyová si napriek svojmu bohatstvu odopierala skutočné gastronomické potešenie. Našli sa však aj obhajcovia jej stravovacieho režimu. „Nevidím na tom nič zlé. Vtedy si ľudia kontrolovali váhu sami, dnes na to máme Ozempic,“ argumentoval jeden z komentujúcich. Ďalší dodal: „Vyzerala zdravo a zostala aktívna aj v starobe, takže jej to očividne fungovalo.“