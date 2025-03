Z modrookej blondínky sa stala černoška: Martina (36) je presvedčená o tom, že je Afričanka! BRUTÁLNA premena

(Zdroj: Profimedia)

BERLÍN - Tridsaťšesťročná Martina sa narodila so svetlými vlasmi a jej vzhľad neodráža tradičné predstavy o etnických skupinách. Táto Nemka je však presvedčená o tom, že je černoška a preto sa sťahuje do Afriky. Napriek tomu, že jej rozhodnutie týkajúce sa fyzickej premeny čelí ostrej kritike okolia, nehodlá nič meniť, pretože cíti hlboké spojenie s týmto kontinentom a jeho obyvateľmi.

Modelka známa ako Martina si zmenila meno a v súčasnosti je z nej Malaika. Zároveň si nechala aplikovať do tela melanínové injekcie, aby jej stmavla pleť a kvôli tmavšiemu vzhľadu podstúpila aj ďalšie kozmetické procedúry. Plánuje totiž radikálne zmeniť svoj život a presťahovať sa do Afriky spolu s manželom, 38-ročným Michaelom Großom. „Dostali sme pozvánky od fanúšikov z mnohých afrických krajín a nebolo ľahké si vybrať,“ povedala, informuje denník Mirror. „Momentálne máme v užšom výbere Keňu a Namíbiu. S manželom sme už pred niekoľkými rokmi plánovali emigrovať, ale potom nás zasiahla pandémia. Keďže väčšina mojej práce v modelingu je sústredená v Európe a USA, Michael sa obáva, že v Afrike bude pre mňa ťažké zarobiť peniaze. Musela som sa veľmi snažiť, aby som ho presvedčila, že je to pre nás to najlepšie rozhodnutie.“

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Profimedia)

Malaika už absolvovala niekoľko zväčšení pier a pred odchodom do Afriky plánuje podstúpiť zväčšenie zadku a operáciu na rozšírenie nosa. „S manželom ešte stále pracujeme na tomto pláne. Je mimoriadne dôležité, aby som si zákroky (zväčšenie zadku a rozšírenie nosa) nechala urobiť v Európe. Chcem, aby boli veľmi extrémne a v Afrike nepoznám žiadnych chirurgov, ktorí by ich mohli robiť. Dúfam, že sa nám čoskoro podarí vyriešiť zostávajúce problémy a splniť si sen o emigrácii čo najskôr.“ Keď táto modelka v roku 2018 po prvý raz navštívila Nairobi, niektorí z domácich obyvateľov ju spoznali a dokonca si s ňou chceli urobiť selfie. Tento kontinent navštívila celkovo trikrát. „Chcem emigrovať do Afriky, pretože cítim hlboké spojenie s africkým ľudom,“ vysvetlila.

(Zdroj: Profimedia)

Za svoje rozhodnutie však na sociálnych sieťach čelí ostrej kritike. Ľudia často opakujú, že sa narodila s inou farbou pleti, a tak jednoducho o sebe nemôže prehlasovať, že je skutočná Afričanka. „Ja si však tieto komentáre neberiem k srdcu,“ uviedla. „Vždy, keď som navštívila Afriku, cítila som sa ako doma a bola som ohromená miestnymi reakciami. Raz, keď som vystúpila z taxíka, spoznal ma jeden fanúšik a o chvíľu ma obklopil celý dav ľudí, ktorí si so mnou chceli urobiť selfie a kládli mi množstvo otázok. Už sa neviem dočkať, kedy tam budem žiť,“ dodala.