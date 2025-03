Dievčatko (7) podľahlo trendu na TikToku: Skončilo s popáleninami tretieho stupňa! Varovanie rodičov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Sedemročná Scarlett Selbyová sa ocitla v nemocnici po tom, čo napodobnila nebezpečný trend z TikToku a YouTube, píše denník New York Post. Dievčatko vzalo stláčaciu kocku NeeDoh, vložilo ju najprv do mrazničky a následne ju na pár sekúnd vložilo do mikrovlnky, čo, žiaľ, viedlo k strašnej nehode. Hračky tohto typu sa stali populárne na sociálnych sieťach, kde ich ľudia nesprávne zahrievali a mrazili. Po tom, čo hračka explodovala, pokryla Scarlett tvár a hruď horúcou, lepkavou hmotou. „NeeDoh kocku dala do mrazničky večer predtým, a keď mi ju ukázala, bola úplne tvrdá, aj keď sa s ňou hrala,“ vysvetlil jej otec Josh Selby. „Vložila ju do mikrovlnky a videl som, ako sa jej dotkla, aby skontrolovala, či nie je príliš horúca, keď ju vytiahla. Všetko sa stalo veľmi rýchlo. Zrazu som počul jej prenikavý výkrik a kocka explodovala, horúca hmota jej zasiahla hruď, ústa a bradu,“ povedal Josh.

Okamžite sa pokúsil hmotu zotrieť, ale jeho ruka sa na jej pokožku prilepila. Strhol jej tričko a rýchlo ju odviezol do nemocnice. Po príchode do Detskej nemocnice v St. Louis bola Scarlett uvedená do umelého spánku, aby sa zabránilo opuchu a uzavretiu dýchacích ciest. „Keď sme dorazili do nemocnice, stále kričala. Bolo hrozné vidieť, ako veľmi ju to bolelo a aký mala strach,“ povedala jej mama Amanda Blakenshipová. Scarlett strávila týždeň v nemocnici, z toho tri dni v kóme. Po tejto tragédii rodičia stále čakajú na rozhodnutie lekárov, či bude musieť dievčatko podstúpiť kožné štepy. „Jazvy sú hrozné. Stále jej na ne dávame krémy a silikónové masti. Niekedy sa kvôli tomu rozruší, keď sa po kúpeli pozrie do zrkadla,“ povedala Amanda. Rodičia priznávajú, že Scarlett nie je vo svojej koži, najmä keď sa niekto pýta na jej jazvy. „Hovorím jej, že sa za to nemusí hanbiť. Prešla si tým, bolo to hrozné, ale je nesmierne silná a krásna. Jazvy ju robia tým, kým je,“ dodala.

Rodina sa teraz snaží zvýšiť povedomie o nebezpečenstvách hračky NeeDoh a varuje tiež pred nesprávnym používaním týchto produktov. Výrobca hračky, spoločnosť Schylling Toys, na svojej webovej stránke varuje: „Nehrejte, nezmrazujte ani nevyhrievajte v mikrovlnnej rúre, môže spôsobiť zranenie.“ Spoločnosť tiež spolupracuje so sociálnymi sieťami, ako sú TikTok a YouTube, aby odstránili obsah, ktorý zobrazuje nesprávne používanie výrobkov. Predstavitelia Schylling dodali, že varovanie bolo pridané aj na obal hračky a na ich webovú stránku, aby sa predišlo ďalšiemu zneužívaniu produktu. Spoločnosť informovala aj Komisiu pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov a bude naďalej spolupracovať s touto inštitúciou.