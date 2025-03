Muž si počas prechádzky všimol na pláži záhadné fľaše: Hotový poklad z 30. rokov minulého storočia!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW JERSEY - Prechádzka so psom sa pre Austina Contegiacoma, obyvateľa New Jersey, zmenila na nečakané dobrodružstvo, keď na pláži narazil na množstvo fliaš schovaných v piesku. Po podrobnejšom preskúmaní zistil, že ide o fľaše whiskey z obdobia americkej prohibície.

„História, ktorá sa za tým skrýva, je súčasťou záhady a naozaj jej pridáva na pôvabe,“ povedal nálezca, ktorý pracuje ako záchranár v pobrežnej stráži v Northfielde v New Jersey, pre Fox News. Po tom, ako minulý týždeň skončil 24-hodinovú službu, rozhodol sa vziať svojho chlpatého ovčiaka Kodu na prechádzku neďaleko móla Margate Pier južne od Atlantic City. „Hádzal som loptu a môj pes má tendenciu otierať sa o veci, ktoré čudne páchnu. V piesku bola hnedá fľaša a on sa o ňu začal trieť.“ Contegiacomo povedal, že pes zabudol na hru a veľmi sa sústredil na to, čo bolo v piesku. „Pomyslel som si: 'Človeče, to vyzerá ako fľaša od moču.' Tak som na neho kričal, aby išiel preč a potom možno päť metrov pred ním bola ďalšia. A hneď ako z nej zliezol, pribehol k ďalšej a začal sa o ňu otierať.“

Keď Koda objavil tretiu fľašu, Contegiacomo si začal uvedomovať, že narazili na niečo oveľa zaujímavejšie, ako si pôvodne myslel. „Boli celkom na povrchu. V ten deň sa na pláži nachádzali tony lastúr, mušlí a všetkých druhov iných úlomkov. Myslím, že to bolo z bagrovania, pretože upravovali pláže, aby ich pripravili na leto.“ Contegiacomo a jeho pes našli celkom 11 plných sklenených fliaš vzácnej, starej whisky, všetky s vyrytým názvom Lincoln Inn. Zavolal kamarátovi a ten rýchlo zistil, že alkohol s týmto označením sa vyrábal v liehovare v Montreale v 30. rokoch 20. storočia a že spoločnosť zanikla v 70. rokoch. „Povedal mi: 'Kamoš, o tomto naozaj nie je veľa informácií, ale vyzerá to, že je to staré.'“ Potom vraj pozbieral všetky fľaše, schoval si ich do vyzlečenej bundy, zaviazal ako vrece a odniesol domov.

Po návrate domov opísal všetko na Reddite, kde sa k nálezu začala vyjadrovať komunita „kopáčov fliaš“, ako aj skupina nadšencov whisky. Tí ho nasmerovali na kosoštvorce, ktoré boli vyrazené na dne fliaš. Išlo o značku iniciovanú v roku 1928. „Fľaše majú ploský tvar a vzhľadom na typ uzáveru a ďalšie veci väčšina ľudí tvrdila, že ide o 30. až 40. roky 20. storočia.“ Jeho kolegovia sa vraj na druhý deň vrátili na pláž a našli ešte jednu fľašu, čím sa ich počet zvýšil na rovný tucet. Contegiacomo sa rozhodol, že každému zo svojich priateľov a svojmu otcovi daruje jednu z nich. „Je nás desať. Veľa kolegov pochádza z New Jersey a väčšina ľudí tu má rodinu, takže je to tak trochu súčasť histórie a ja som nakoniec takmer všetky fľaše rozdal chalanom, s ktorými pracujem.“

Niekoľko fliaš whisky bolo čírych a iné boli zahmlené, čo mohlo súvisieť s filtráciou. „Vzhľadom na vek niektorí ľudia tvrdili, že by to mohlo byť spôsobené spôsobom filtrácie alebo zuhoľnatením, pretože sudy po whisky sa kedysi vypaľovali,“ povedal. „Fľaša, ktorú som si nechal pre seba, je pravdepodobne najkvalitnejšia.“ Vzhľadom na nepoškodené uzávery a uskladnenie v chlade je viac ako pravdepodobné, že alkohol vo vnútri je stále dobrý. Teplota oceánu totiž v tejto lokalite zvyčajne nevystúpi na viac ako 21°C. Ako sa fľaše dostali do vody, zostáva záhadou. „Zrejme ich pašeráci privážali k pobrežiu Jersey a potom z pobrežia vyplávali malé lode, ktoré alkohol vyzdvihli. Myslím, že promenáda bola počas prohibície dosť vyťaženým miestom na prepravu rumu a podobných vecí.“ Contegiacomo povedal, že nemá záujem vypiť alebo speňažiť svoj nález. „Aj keby to bola skvelá whisky, nemyslím si, že by som ocenil samotnú chuť až tak, ako oceňujem príbeh a to, ako sa sem dostala.“