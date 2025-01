MRAZIVÝ nález na záhrade: Muži odkryli truhlicu z čias 2. svetovej vojny! Z detailu na veku vás strasie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KALIFORNIA - Muž hľadal kovové predmety v záhrade svojho priateľa, no to, čo našiel, mu vyrazilo dych. Pod vrstvou zeme objavil záhadnú truhlicu, ktorá spustila lavínu otázok aj na sociálnych sieťach. Bol to poklad, historický artefakt z čias druhej svetovej vojny alebo len zvláštny odkaz minulosti?