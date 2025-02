Rodina si v útulku adoptovala obrovského psa: Až veterinár odhalil, čo majú v skutočnosti doma!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nemenovaná žena sa podelila o skúsenosť jej rodičov s adopciou psa z útulku. Mama si ho vraj privlastnila, keď prišla o svojho drahého nemeckého ovčiaka menom Cops. „Po chvíli smútku sa mama a otec rozhodli, že si ako pár zaobstarajú psa,“ napísala v príspevku, ktorý publikovala na Tumblr. V roku 1987 zamierili do útulku pre zvieratá v kalifornskom Palo Alto. Poznamenala, že v tom období nebol práve „špičkový“. Žena spomenula maminu záľubu vo veľkých psoch, ktorá zrejme nadchla zamestnancov útulku a tí jej povedali, že majú veľkého psa pre skúsených majiteľov, ktorý sa dá adoptovať dokonca so zľavou. Po stretnutí s mohutným stokilovým tvorom boli jej rodičia ohúrení a vzali si ho domov. Sučku pomenovali Mazel, čo je skratka pre „Mazel Tov“.

(Zdroj: Getty Images)

O inteligencii nového člena rodiny žena povedala: „Cops žil bez incidentov s granulami uloženými v plastovej nádobe na odpadky v garáži šesť rokov.“ Mazel však dokázala v priebehu niekoľkých minút takýto spôsob skladovania prekabátiť. Prišla totiž na to, ako otvoriť dvere, odstránila uzamykateľné veko z plechovky a schrúmala asi štyri kilogramy, kým si mama vôbec všimla, že je čudne ticho. „Väčšina psov na veveričky šteká alebo ich naháňa. Mazel jednu z nich prenasledovala, chytila a predložila mojej mame ako obetu. Vnímala všetky povely, ale očividne sa zastavila, aby zvážila, kým poslúchne a do týždňa vycvičila môjho otca, aby jej nosil pochúťky. Zámky na bočnej bráne boli odomknuté, prechádzala sa po okolí, ale vždy sa vrátila domov na večeru.“ Keď si mama uvedomila, že Mazel je oveľa inteligentnejšia ako ktorýkoľvek iný pes, ktorého kedy mali, rozhodla sa vziať ju k veterinárom na bežnú prehliadku. Až vtedy zistila pravdu.

Keď doktor vošiel do ambulancie, prekvapene sa spýtal: „Kde ste, do pekla, vzali vlka?“ Veterinár zavolal do útulku, aby zistil, že Mazel je kríženec, pravdepodobne s huskym. Matka ženy si však sučku nechala. Všetko bolo v poriadku, až kým sa o dva roky neskôr nezačala hárať. Zareagovala tak, že na dvore vyhrabala veľkú dieru a chytala ešte viac veveričiek, pretože potrebovala bielkoviny. "Na radu mojej starej mamy, zostala mama po mojom pôrode v nemocnici cez noc. Otec prišiel domov a na tričku mal maminu aj moju vôňu. Mazel vraj nad tým strávila celú noc rozmýšľaním. Keď ma mama na druhý deň ráno priniesla domov, hneď ma chcela spoznať a v tom okamihu sa premenila na najoddanejšie materské stvorenie. Hrala sa so mnou na deke, sedela pod mojou stoličkou pri kŕmení, spala pod mojou postieľkou a dokonca mi pomáhala učiť sa chodiť, lebo mi dovolila chytať sa jej kožušiny a šúchať sa,“ spomenula žena.

(Zdroj: Getty Images)

Napriek tomu, že im veterinár poradil, aby sa so psom rozlúčili, pretože je v dome dieťa, rodina trvala na tom, že im pomáha. „Veterinár si myslel, že moja mama stratila rozum, kým nevidel, ako otváram sučkinu tlamu dokorán a strkám do nej tvár, aby som jej skontrolovala zuby. Vzdal to hneď, keď mama oznámila, že čaká moju sestru,“ doplnila. Mazel skonala pokojne v spánku vo veku 19 rokov a rodinu jej smrť zdrvila. Zároveň sú ale vďační za drahocenné roky, ktoré s ňou prežili.