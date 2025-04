Strašidelný odkaz na dverách zničil žene (22) život: Akoby ma niekto sledoval! Naskočí vám husia koža

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KALIFORNIA - Mladá žena našla na prahu svojho bytu desivý odkaz od neznámeho „tajného ctiteľa“. Zo strachu sa na dva týždne zabarikádovala doma, no pocit, že ju niekto neustále sleduje, ju sužoval ešte dlhé mesiace. O obsah odkazu sa podelila na sociálnej sieti.

Keď sa 22-ročná Cali vrátila z obchodu, netušila, že ju čaká jeden z najdesivejších momentov v živote. Pred dverami svojho bytu v Sacramente v Kalifornii našla tajomnú správu s podpisom „váš tajný ctiteľ“. Obsah odkazu ju natoľko vydesil, že sa na dva týždne zamkla v byte, zatiahla žalúzie a posilnila bezpečnostné opatrenia. O svoj zážitok sa podelila na Reddite, kde priložila fotografiu rukou písaného odkazu. „Toto mi niekto nechal pred dvoma rokmi na prahu. Dlho som žila v paranoji a nevedela, kto ma sleduje ani kedy.“ Správa obsahovala slová, ktoré v nej vyvolali hrôzu: „Dobrý deň, krásna dáma. Chcel som len povedať, že ste mimoriadne krásna ryšavá žena... dúfam, že mi odpustíte, že som sa podelil o svoje myšlienky... váš tajný ctiteľ.“

Cali priznala, že po tomto incidente sa začala báť vychádzať z domu. „Kúpila som si bezpečnostné zámky na všetky dvere, žalúzie som mala neustále zatiahnuté. Každý človek sa mi zdal podozrivý. Mala som pocit, že ma sledujú a môžu ma kedykoľvek chytiť. Bola to skutočná nočná mora.“ Jej príbeh vyvolal vlnu reakcií a mnohí používatelia Redditu ju podporili, pričom niektorí priznali, že podobnú skúsenosť zažili tiež.

Mladá žena sa nakoniec rozhodla presťahovať a investovala do svojej bezpečnosti. „Teraz mám pri sebe slzný plyn aj taser. Každému odporúčam, aby bral svoju bezpečnosť vážne,“ uviedla. Zároveň dodala, že flirtovanie je v poriadku, ale tajomné správy bez kontaktu či možnosti identifikácie sú neprijateľné. „Vo filmoch sa to môže zdať romantické, ale v skutočnom živote je to skôr desivé.“