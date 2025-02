Muž za stieračmi auta našiel TAJOMNÝ odkaz: Pozvánka do... Okamžite by vám naskočila husia koža!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Predstavte si, že po návrate k svojmu zaparkovanému autu nájdete lístok zasunutý pod stieračom. Vaša prvá myšlienka môže byť, že ide o pokutu. Ak to však nie je pokuta, pravdepodobne ide o upozornenie od niekoho, kto nie je spokojný s vaším parkovaním. Takáto situácia dokáže na chvíľu poriadne zneistiť každého vodiča. Jeden muž objavil po návrate k svojmu autu lístok, ktorý ho pozýval na podujatie s tematikou populárneho seriálu Squid Game. Na jednej strane lístka sa nachádzali známe symboly z dystopickej série – kruh, trojuholník a štvorec, zatiaľ čo na druhej strane boli uvedené informácie o mieste a čase podujatia.

Odkaz začínal otázkou, či muž chce vstúpiť do hier, a následne poskytol pokyny, kde a kedy sa môže stretnúť s organizátormi. Hoci na prvý pohľad pôsobil lístok skôr ako žart, informácie o výhrach – nových fľašiach na vodu, čokoládach a ďalších prekvapeniach – naznačovali, že nejde o nič vážne. Muž si však nebol celkom istý. Spomínajúc na nebezpečný a krvavý koncept seriálu Squid Game, v ktorom účastníci bojujú o život v sérii detských hier, sa rozhodol akcie nezúčastniť. Lístok zdieľal na sociálnej sieti Reddit s komentárom: „Toto som si našiel dnes za stieračom. Nemyslím si, že tam pôjdem.“

Kým niektorí používatelia sociálnej siete označili odkaz za nevinný žart a zábavnú pozvánku, iní sa zhodli na tom, že by mal prejsť okolo miesta konania podujatia, aby zistil, čo sa tam naozaj deje. Časť diskusie sa sústredila na zábavné špekulácie o tom, aké detské hry by mohli byť súčasťou britskej verzie Squid Game, ak by takýto formát niekedy vznikol. Medzi nápadmi sa objavili hry ako naháňačka, súboje s gaštanmi alebo hranie s guľôčkami.