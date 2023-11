Matka zúri: Jej syn vynechal deň zo školy, neuveriteľné, ako sa mu pomstila učiteľka

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Príspevok nespokojnej matky vyvolal búrlivú diskusiu a zavalila ho lavína komentárov. Keď jej syn vynechal jeden deň v škole, dostal od učiteľky domácu úlohu v podobe skladačky Find-A-Word (Hľadaj slovo). Na slovných hádankách a cvičeniach nie je nič zlé, ale podstatnú časť obsahu tvorili v tomto prípade výrazy ako záškolák, ospravedlnenie, zodpovednosť a vzdelanie.

(Zdroj: Reddit/mildlyinfuriating)

"Jednoducho neviem, čo si mám o tom myslieť. Môj syn sa ma musel spýtať, čo znamená záškolák. Je to namierené proti rodičom alebo je to len zábavný pracovný list?" zamýšľa sa žena, ktorá zrejme pochádza z USA.

Mnohí užívatelia poukázali na nevhodný prístup učiteľky a jej nespravodlivý trest. "Takéto hanlivé správanie voči deťom mi vždy pripadá zvláštne. Osemročné dieťa nie je zodpovedné za to, či chodí do školy," napísal jeden z nich. "Ktorá .... to vymyslela? Ak osemročné dieťa vymeškalo deň v škole, takmer nikdy to nie je jeho vina," pridal sa niekto ´další. Jeden diskutujúci sa predstavil ako bývalý učiteľ a domnieva sa, že toto je príšerné a "hanba tomu, kto rozhodol, aby mu toto poslali domov".