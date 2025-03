Predpoveď odborníkov pre rok 2035: Budúcnosť je temná! Hrozí veľká vojna, NATO na pokraji kolapsu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Štyria z desiatich politických stratégov veria, že do roku 2035 vypukne veľká vojna, do ktorej sa zapoja mocnosti ako USA, Čína alebo Rusko. Podľa prieskumu Atlantic Council je globálny výhľad pochmúrny – popri riziku ozbrojeného konfliktu odborníci upozorňujú aj na hrozbu klimatickej krízy, ktorá môže ešte viac destabilizovať svet. Zároveň rastú obavy zo vzniku nových globálnych aliancií a oslabenia americkej dominancie.

Nový prieskum medzi 357 politickými stratégmi a odborníkmi na predikciu budúcnosti ukázal, že štyria z desiatich veria, že do roku 2035 vypukne veľká vojna zahŕňajúca mocnosti ako USA, Čína alebo Rusko, informuje denník Daily Mail. Väčšina tých, ktorí veria v príchod tretej svetovej vojny, predpokladá, že konflikt by mohol zahŕňať jadrové zbrane a boje vo vesmíre. Jedným z najvýraznejších príkladov, ktoré viedli respondentov k týmto obavám, bolo rozhodnutie bývalého prezidenta Donalda Trumpa založiť v roku 2019 Vesmírne sily USA. Táto nová vojenská zložka na svojej webovej stránke uvádza, že Vesmírne sily reagujú, vyvíjajú sa a poskytujú bojovo pripravené schopnosti vo vesmíre, z vesmíru a pre vesmír, aby USA a ich spojenci dokázali odradiť a v prípade potreby poraziť akúkoľvek potenciálnu hrozbu pre americké vesmírne kapacity.

Novej pandémie sa experti neboja

Druhú najväčšiu hrozbu pre svet v roku 2035 predstavuje podľa troch z desiatich odborníkov klimatická zmena. Naopak, len 1,7 percenta respondentov považuje novú pandémiu za najvážnejšiu krízu, ktorá by mohla zasiahnuť svetovú populáciu. Iba 5,1 percenta expertov si myslí, že rastúci finančný dlh by mohol do roku 2035 ochromiť svet. Nový prieskum, ktorý uskutočnil Atlantic Council — think tank z Washingtonu zameraný na medzinárodnú bezpečnosť a globálnu ekonomickú prosperitu — prináša znepokojivé predpovede o budúcnosti sveta.

Skúmal aktuálne udalosti a analyzoval, ako môžu určité zákony, regulácie či vojenské aktivity ovplyvniť svet do roku 2035. Politickí stratégovia v prieskume predpovedajú, že vojna na Ukrajine sa v nasledujúcom desaťročí pre Ukrajincov neskončí priaznivo. Zároveň očakávajú, že ekonomická a diplomatická dominancia USA bude slabnúť a globálne demokracie budú naďalej ustupovať, čím sa prepadnú do takzvanej demokratickej depresie.

Klimatickí aktivisti bijú na poplach

„Pesimistické predpovede sú v súlade so všeobecným pochmúrnym globálnym výhľadom, pričom až 62 percent respondentov očakáva, že svet bude o desať rokov v horšom stave ako dnes. Len 38 percent verí, že sa situácia zlepší,“ uviedol tím z Atlantic Council. Hoci prieskum odhalil, že globálna jadrová vojna je pre mnohých veľkým zdrojom obáv, ešte viac expertov stále považuje klimatickú krízu za najpálčivejší problém. Takmer tri z desiatich respondentov (29,9 percenta) označili klimatickú zmenu za najväčšiu hrozbu pre globálnu prosperitu medzi rokmi 2025 a 2035. Tesne za tým nasleduje možnosť vojny medzi veľmocami (27,6 percenta).

Väčšina odborných štúdií sa pritom zhoduje, že za globálne otepľovanie sú zodpovední predovšetkým ľudia. Klimatickí aktivisti pripisujú meniace sa vzorce počasia nedávnym katastrofám, vrátane čoraz silnejších hurikánov v Atlantiku a ničivých lesných požiarov v Kalifornii. Hoci skupina odborníkov v prieskume neuviedla konkrétne predpovede o tom, ako klimatická zmena zdevastuje planétu, väčšina (51 percent) verí, že do roku 2035 bude existovať väčšia globálna spolupráca na zastavenie tejto krízy.

V hre je aj otázka umelej inteligencie

Zároveň rastie obava, že roboty postupne pripravia bežných ľudí o čoraz viac pracovných miest. Napriek tomu bol vzostup pokročilej umelej inteligencie vnímaný prevažne pozitívne, pričom väčšina odborníkov sa neobáva výrazných strát pracovných miest v dôsledku automatizácie. „Nie všetky predpovede boli pesimistické. Napríklad 58 percent tých, ktorí sa zúčastnili na našom prieskume Global Foresight 2025, verí, že umelá inteligencia bude mať v nasledujúcom desaťročí pozitívny vplyv na globálne dianie,“ uviedol Atlantic Council.

Ohrozenie NATO

Až 357 odborníkov na medzinárodné vzťahy varuje pred vznikom nových globálnych aliancií v priebehu nasledujúcich desiatich rokov, ktoré môžu ohroziť Spojené štáty a NATO. Takmer polovica respondentov (47,4 percenta) verí, že Čína bude stáť na čele novej aliancie, ktorá oficiálne spojí Rusko, Irán a Severnú Kóreu. Čína, Rusko a Irán sú už súčasťou medzivládnej organizácie BRICS, ktorá zahŕňa desať štátov. Stratégovia sa obávajú, že táto aliancia by mohla čoskoro konkurovať skupine G7, ktorú tvoria Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Spojené kráľovstvo a USA. Čo sa týka hlavných aktérov tejto novej koalície, prieskum ukázal, že takmer 65 percent respondentov čiastočne alebo úplne súhlasí s tým, že Čína sa pokúsi napadnúť Taiwan. To predstavuje nárast o 15 percent oproti minuloročnému prieskumu.

Medzitým 45 percent odborníkov očakáva, že Rusko sa v priebehu nasledujúceho desaťročia zapojí do ozbrojeného konfliktu s NATO. „Spomedzi respondentov, ktorí predpovedajú ďalšiu svetovú vojnu v priebehu nasledujúcich desiatich rokov, až 69 percent očakáva priamy konflikt medzi Ruskom a NATO,“ uviedol think tank. V roku 2025 má deväť krajín prístup k jadrovým zbraniam, podľa Únie znepokojených vedcov. Do tohto zoznamu patria Spojené štáty, Rusko, Francúzsko, Čína, Spojené kráľovstvo, Pakistan, India, Izrael a Severná Kórea.

Nový prieskum zároveň ponúka komplexný pohľad na situáciu v Izraeli a jeho konflikty v regióne. Väčšina odborníkov (62,5 percenta) predpovedá, že situácia s Palestínčanmi zostane v nasledujúcich desiatich rokoch nezmenená — Izrael bude naďalej okupovať palestínske územia. Na druhej strane, viac ako polovica respondentov (56 percent) verí, že Izrael do roku 2035 nadviaže normalizované diplomatické vzťahy so Saudskou Arábiou. Iba 17 percent odborníkov si myslí, že svet v najbližšom desaťročí uvidí vznik suverénneho, nezávislého palestínskeho štátu, a menej ako 10 percent verí, že Izrael dosiahne priateľské vzťahy s Iránom.