Ľudia ju nazývajú najhoršou matkou na svete: Domov vodí násilných väzňov, jej deti nemajú ani postele!

Dvojnásobná mamička Ash Trevinová síce zarába na sociálnych sieťach neuveriteľné peniaze, ale po zverejnení viacerých príspevkov volajú diváci po ochrane detí. Ash spolu s dcérami Hailey (15) a Evie (12) navštívili podcast Camilly Araujovej, aby opísali svoj život. To však vyvolalo verejné pohoršenie. Medzi jej škandály patrí aj to, že nekúpila posteľ pre svoju dcéru napriek tomu, že minula 1 500 libier (1 783 eur) na kabelku Louis Vuitton, ako aj to, že sa vydala za väzňa a randila s 19-ročným mladíkom. Jednou z najväčších kontroverzií tejto ženy bolo video na TikToku, v ktorom priznala, že žiarli na vzťah svojej dcéry a zosnulého bývalého manžela. „Ťahala som ju za vlasy, lebo som na ňu bola veľmi nahnevaná,“ povedala otvorene. „Mám pocit, že ju miloval viac ako mňa a ja som si na nej vybíjala zlosť.“ Hailey sa pri týchto slovách iba pousmiala a vysvetlila: „Ja neviem, nie je na čo žiarliť. Veď som jej dcéra a hovorí sa, že sa na ňu podobám, takže medzi nami nie je veľký rozdiel.“

Ash bola pranierovaná aj za to, že svojim deťom nedokáže zabezpečiť adekvátny nábytok. Dievčatá v podcaste vysvetlili, že žijú u starých rodičov, ale počas pobytu u mamy spia na nafukovacích matracoch, pretože tá pre ne nemá postele. „Moja mama sa vlastne chystala ísť pozrieť do obchodu s nábytkom, pretože ja nikam verejne nechodím, ak vyjdem von, všimnú si ma a ak nemám svoju ochranku, nikam nejdem,“ obhajuje sa Ash. Pobúrenie vyvolala aj tým, že využíva osobné údaje svojej dcéry na zarábanie peňazí zo živých prenosov na internete. V jednom videu je vidieť, ako Ash tancuje pri hudbe, zatiaľ čo jej najstaršia dcéra Hailey ju prosí, aby vypla nahrávanie, pretože je chorá. „Mami, zvracala som, prečo tancuješ?“ počuť hlas dievčaťa, matka však na jej prosbu nereagovala.

Tí, ktorí sledovali jej príspevky na TikToku, boli niekedy natoľko zdesení, že viackrát kontaktovali sociálny úrad. Ash v podcaste priznala, že kvôli zverejneným videám ju oslovila Služba na ochranu detí (CPS). Bola z toho unavená, a tak povedala svojej mame, nech si nechá u seba Hailey a Evie, kým to neprejde. Hoci dievčatá žijú prevažne so starými rodičmi, Ash povedala, že ich má stále v zákonnej starostlivosti, informuje denník The Sun.

Zásobáreň väzňov

Kontroverzná mamička čelila vlne kritiky aj kvôli tomu, že sa po rozvode s otcom svojich dcér stretávala s viacerými väzňami. Vysvetlila: „Preto ma volajú väzenkyňa.“ Jej dcéra Evie prezradila, že väčšina mužov, s ktorými jej mama chodila, neboli milí muži. Ash priznala, že jedného z nich priviedla domov, aby sa zoznámil s jej deťmi, keď sa dostal z väzenia. Poprela však, že brala deti na návštevy do väzenia, aby sa stretli s jej ďalšími milencami, hoci fotografie kolujúce na internete dokazujú opak. Ľudia tiež zistili, že Trevinová sa stretávala s mužom, ktorý zavraždil dve dievčatá a bol obvinený zo sexuálneho útoku. „Ste si istí, že to urobil? Boli ste tam, keď to urobil? Videli ste ho to urobiť? Prečo by som mala chcieť, aby tu stále hovorili o obetiach? Každý chlap, s ktorým som chodila, bol obvinený vrátane môjho manžela,“ argumentovala mama.

V súčasnosti je stále vydatá a čaká na rozvod so svojím posledným väzenským objavom. Čas si vypĺňa stretávaním so slobodným mužom, ktorý je o 13 rokov mladší. Predtým ju spájali s 19-ročným live streamerom Santosom, hoci ona tvrdí, že jej povedal, že je starší. „Robili sme veci pri dvoch rôznych príležitostiach, vtedy som nevedela, že má 19 rokov,“ povedala v podcaste.

Kvôli videám prišla o prácu

V minulosti Ash pracovala ako recepčná v zubnej ambulancii, no niekto poslal jej vedeniu videá, ktoré nahrávala na TikToku. „Ľudia z TikToku poslali vedeniu video, na ktorom ukazujem bradavku, a tak ma vyhodili,“ vysvetlila. Nenávidená bola aj kvôli príspevku, kde nakrútila deti, ako na Vianoce odchádzajú z jej domu, aby si mohla priviesť Santosa namiesto toho, aby s nimi trávila sviatky. Ľudia ju pranierovali aj za to, že nechala deti s priateľom, ktorého spoznala na TikToku a odišla do baru. Keď boli v dome, vtrhol dovnútra jej bývalý a začali sa biť. Ash sa napokon vrátila domov a pri utišovaní detí všetko nakrúcala. K ďalším kontroverziám patrí aj to, že v čase, keď mala deti, bola opitá a odmietala im uvariť, zatiaľ čo konzumovala jedlo z McDonald's.

Reakcia verejnosti

Napriek výzvam, aby tejto matke zakázali vstup na TikTok a odobrali jej deti, sa zdá, že si Ash slávu užíva. V podcaste prezradila, že za dve hodiny živého vysielania zarobí až 10 000 libier (11 892 eur). Hailey priznala, že kvôli maminej internetovej sláve stratila priateľov a so sestrou sa teraz učia doma. „Myslím, že sa hanbia,“ povedala a priznala, že s tým nemohla nič urobiť a že dôvodom, prečo jej deti stratili priateľov, bola závisť. „Mám pocit, že niektorí z ich kamarátov im závidia, pretože kvôli životu, ktorý majú, už nechodia do školy.“ Staršia dcéra na to reagovala: „Mám pocit, že by som sa radšej vrátila k svojmu starému životu. Áno, máme peniaze, ale nepáči sa mi byť verejne na internete. Aj preto sa učím doma, na začiatku školy si ľudia všimli moju mamu a keď som prišla do jedálne, čakalo ma tam veľa pohľadov.“

Na TikToku vznikli tisíce videí, v ktorých ľudia diskutujú o Ashinom vyčíňaní a mnohí jej nadávajú. Medzitým sa na YouTube stal virálny podcast s viac ako osem miliónmi pozretí a ľudia sa nebáli povedať, čo si myslia. Jeden z nich napísal: „Toto je také ťažké sledovať. Klamala, neodpovedala na otázky a nevzala na seba žiadnu zodpovednosť za veci, ktoré urobila.“ Druhý uviedol: „To, že sa hanbí za to, že Santos má 19 rokov, ale nehanbí sa za to, že jej deti nemajú postele, je šialené.“ Tretí sa pridal: „Je jej doslova jedno, že kvôli nej stratili priateľov.“ Štvrtý komentoval: „Za nič nenesie zodpovednosť. Jej úbohé dcéry vyzerali zahanbene.“