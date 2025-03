Čaká vás operácia? Vedci odhalili, v ktorý deň hrozí najväčšie riziko komplikácií: A nie je to pondelok!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ONTÁRIO - Chystáte sa čoskoro na operáciu? Pre každého človeka je to nepríjemná situácia, ktorú sprevádzajú obavy z toho, ako všetko dopadne. Vedeli ste však, že záleží aj na konkrétnom dni v týždni, kedy sa zákrok vykoná? V piatok totiž hrozí oveľa vyššie riziko komplikácii aj úmrtia v porovnaní s inými dňami.

„Medzi dospelými, ktorí podstupujú chirurgické zákroky, sa pravdepodobnosť nepriaznivých pooperačných následkov, vrátane úmrtia, opätovného prijatia a komplikácií v krátkodobom a dlhodobom horizonte, zvýšila o 5 percent než u pacientov, ktorí podstúpili operáciu bezprostredne pred víkendom,“ uvádza sa v dokumente, ktorý bol publikovaný v JAMA Network Open. Záver je vyvodený z obrovského súboru údajov. Štúdia sledovala takmer 430-tisíc pacientov v kanadskom Ontáriu, ktorí podstúpili ktorýkoľvek z 25 bežných chirurgických zákrokov buď v pondelok, alebo v piatok v rokoch 2007 až 2019. Nešlo tu však iba o veľkosť pacientskej vzorky, ale tím vedcov sa snažil ísť pri skúmaní aj do hĺbky.

(Zdroj: Getty Images)

Analyzovali nielen vek lekára a jeho skúsenosti, pozreli sa aj na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé výsledky víkendového efektu. Uviedol to Vatsala Mundra, klinický výskumník z Houston Methodist Urology a jeden z autorov štúdie pre portál Gizmodo. „V štúdii kvantifikujúcej personálne obsadenie sa ukázalo, že počet všetkých zamestnancov (lekárov, zdravotných sestier a iného klinického personálu) počas víkendu prudko klesol,“ píšu odborníci. „Víkendový tím so zníženým personálom môže s menšou pravdepodobnosťou odhaliť akútne komplikácie a konať v ich skorých štádiách, čo vedie k vyššej miere komplikácií u pacientov,“ vysvetľujú.

Za ďalší dôvod považujú to, že v piatky býva na operačnej sále viac mladších chirurgov s menšími skúsenosťami v porovnaní s pondelkami, pričom cez víkend je „znížený prístup k skúsenejším kolegom alebo konzultantom“, uvádza štúdia. Pridajte k tomu zníženú dostupnosť určitých testov či nástrojov, ktoré by boli bežne dostupné počas týždňa, a „víkendový efekt“ majú na svedomí aj dva dni služby preťaženého, menej sebavedomého personálu, so zníženou schopnosťou diagnostikovať a liečiť.