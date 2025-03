Žena (23) dostala pred odletom zvláštnu správu od pilota: Ľudia šalejú, ako vystrihnuté z romantického filmu!

(Zdroj: Instagram/stephbohrer)

Cestovanie je často stresujúce. Posledné, čo by ste však čakali, je tajomná správa od pilota. Presne to sa stalo 23-ročnej influencerke Steph Bohrerovej z Južnej Karolíny, ktorá sa o svoju skúsenosť podelila na TikToku. Ako vysvetlila vo videu, sedela na letisku, keď okolo nej prešiel pilot a nenápadne pred ňu položil obrúsok s odkazom. Keď si ho prečítala, ostala v šoku: „Videl som celý svet a ty si tá najkrajšia žena v ňom.“ Pilot sa však rýchlo vzdialil, takže mu nestihla ani vidieť do tváre.

Tento moment pobavil a rozcítil milióny ľudí – video získalo vyše 11 miliónov zhliadnutí a zaplavili ho komentáre. Niektorí tvrdili, že Steph si takéto komplimenty zaslúži, no iní boli skeptickejší. Jedna komentujúca dokonca tvrdila, že pracuje v letectve a piloti údajne zanechávajú podobné správy viacerým ženám. „Pravdepodobne je ženatý a má päť detí,“ napísal ďalší. „Nenechal číslo, pretože je niečí manžel," zavtipkoval tretí.

Iní však Bohrerovú podporovali a ocenili milé gesto od cudzinca. „Dočerta s komentármi,“ napísal používateľ sociálnej siete. „To už žena nemôže dostať kompliment len tak?" spýtal sa druhý. „Pilot? Zlatko, ponáhľaj sa,“ uviedol tretí. „Nie je na tom nič zlé, ak toto dievča verí na rozprávky,“ dodal iný komentujúci.