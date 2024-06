Cestujúca prichytila zadaného muža pri nevere v lietadle: Neskončilo to len pri flirtovaní! Nehanebné FOTO

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Caroline Renedová sa vo videu na TikToku podelila o nenápadne natočené zábery, na ktorých sa ženatý muž a jeho milenka známa pod menom Katy bezostyšne maznali počas štvorhodinového letu do New Yorku. „Ak je tento muž váš manžel letiaci United Airlines, let 2140, z Houstonu do New Yorku, pravdepodobne dnes večer zostane s Katy,“ uviedla Renedová v popise videa, ktoré medzičasom odstránila. „On a Katy sa stretli v letiskovom bare a odvtedy sa od seba neodtrhli,“ pokračovala ďalej, informuje denník New York Post. „Presvedčil ju, nech si vymení miesto, aby mohla sedieť vedľa neho a mohli popíjať. Nepoznám jeho meno, ale viem jej, pretože ho stále opakuje,“ vysvetlila.

I caught a woman’s hubby cheating on a flight — and I’m doing the Lord’s work by exposing him https://t.co/Ef4gseWf5y pic.twitter.com/lo8RBoBh0G — New York Post (@nypost) June 25, 2024

Zároveň poskytla niekoľko identifikačných údajov o mužovom osobnom a profesionálnom živote. „Nevedela by som, že je ženatý, keby nemal na ruke snubný prsteň,“ prezradila Renedová. Muž tiež údajne povedal, že jeho osemročná dcéra má dnes večer tanečné predstavenie. Ďalej o sebe prezradil, že surfuje a nedávno si zadovážil novú dosku na surfovanie. „Údajne je prezidentom spoločnosti, pre ktorú pracuje a lieta do New Yorku za obchodom,“ dodala Renedová.

Zatiaľ čo niektorí používatelia sociálnej siete vyčítali TikTokerka, že sa mala radšej starať o svoje veci, iní Renedovú pochválili za to, že odhalila mužovu neveru. „Tu je dôkaz, že my dámy sme lepšie ako prekliati agenti FBI,“ zavtipkovala jedna z komentujúcich. „Ďakujem za vašu službu,“ napísal ďalší komentujúci a vyjadril Renedovej uznanie za jej bystrý postreh. „Nech sú vaše vlasy každý deň úžasné, vaša manikúra zakaždým dokonalá, pretože robíte Pánovu prácu,“ pridala sa iná komentujúca. Renedová neskôr publikovala ďalšie video, v ktorom odhalila, že situácia sa ešte viac vyostrila – muž sa údajne s Katy bozkával a spoločne si dokonca odskočili na toaletu v lietadle.