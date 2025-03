Známa značka rozzúrila ľudí: Vyzývavý kúsok za vyše 4-tisíc eur! FOTO V tomto by ste von určite nevyšli

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Balenciaga je známa svojimi extravagantnými módnymi výstrelkami, no tentokrát zašla ešte ďalej. Luxusná značka predstavila „nohavičkové legíny“ – kombináciu čiernych pančúch, podväzkov a vysokých podpätkov v jednom kuse oblečenia. Táto netradičná módna kreácia má vraj slúžiť ako streetwear, teda bežné oblečenie na vonkajšie nosenie. Ľuďom okrem iného vyrazila dych aj cena 4 900 eur, informuje denník Mirror. Keď sa outfit objavil na predaj, zákazníci sa nestačili čudovať. „Neviem si predstaviť, že by to niekto nosil na ulici,“ napísal jeden komentujúci. Ďalší dodal: „Vyzerá to, akoby niekto vyšiel z domu len v spodnej bielizni a zabudol si obliecť nohavice.“

(Zdroj: Instagram/balenciaga)

Značka sa o tento kontroverzný kúsok podelila aj v príbehu na Instagrame, konkrétne vo výbere príbehov s kolekciou Leto 2025. Modelka, ktorá netradičný kúsok predvádzala, mala k nemu slnečné okuliare a čiernu koženú kabelku, no ani to nezachránilo reakcie verejnosti. Opis produktu na webovej stránke Balenciaga hovorí o „trompe l'œil efekte“, ktorý má vytvárať ilúziu viacerých vrstiev oblečenia. Nohavičkové legíny majú vysoký pás, elastický protišmykový lem a pripevnené topánky s 11-centimetrovým podpätkom. Výrobca dokonca upozorňuje, že sa musia prať ručne.

Toto však nie je prvý raz, čo sa Balenciaga stala terčom posmechu. Pred časom značka predstavila luxusnú kabelku za 1 600 libier (1 870 eur), ktorá pripomínala plastovú tašku zo supermarketu. Neskôr prišli s kabelkou nápadne podobnou Tesco taške za 1 024 libier (1 200 eur). A aby toho nebolo málo, minulý rok Balenciaga šokovala aj sukňou, ktorá vyzerala ako uterák – s cenou 695 libier (810 eur). Niektorí fanúšikovia značky obhajujú tieto dizajny ako umelecké vyjadrenie, no väčšina zákazníkov si skôr kladie otázku, či Balenciaga testuje, čo všetko sú ľudia ochotní kúpiť.