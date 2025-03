Najkrajšia žena na svete prehovorila: Aby s mužom išla na rande, na konte musí mať aspoň... Šialené!

(Zdroj: Profimedia)

BRAZÍLIA - Tridsaťpäťročná modelka Janaína Prazeresová, raz korunovaná za „najkrajšiu ženu sveta“, zdieľala so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach nekompromisné požiadavky, ktoré má na potenciálneho partnera a podelila o svoju víziu ideálneho vzťahu. Odvážne a detailne vymedzila, čo od muža očakáva a čo by mu nikdy netolerovala.

Influencerka a modelka Janaína Prazeresová nemá záujem stretávať sa s mužmi, ktorí ešte žijú s rodičmi a označuje ich za deti, ktoré sa vyhýbajú povinnostiam dospelých. „Mám veľmi jasné pravidlá, ktoré sú pre mňa pri posudzovaní potenciálneho partnera zásadné,“ povedala, informuje denník The Sun. „Muž, ktorý stále žije s mamou, pravdepodobne nebude samostatný, čo je pre vážny vzťah potrebné. Bola som na rande s mužmi, ktorí žijú so svojimi mamami, a väčšinou to bolo ešte horšie, ako som si predstavovala. Nechávajú ich robiť všetky rozhodnutia a to je pre mňa prekážka. Je to jednoduché: muž, ktorý nedokáže byť dostatočne nezávislý na to, aby opustil dom svojich rodičov, pravdepodobne nemá dostatočnú citovú zrelosť,“ vysvetlila modelka a doplnila, že je komplikované vybudovať niečo stabilné s niekým, kto zostáva vo svojej komfortnej zóne a vyhýba sa zodpovednosti.

(Zdroj: Profimedia)

Od partnera dokonca vyžaduje takzvaný poplatok za krásu. „Ten pokrýva moje estetické procedúry, starostlivosť o vlasy, každodenné ošetrenie, náklady na môjho osobného trénera a ďalšie investície do môjho vzhľadu. Muži chcú v súčasnosti ženy v staromódnom štýle, vždy dokonalé, upravené, ženské. Zabúdajú však na to, že v minulosti muži zohrávali aj inú úlohu. Ak chcú klasickú ženu, musia byť ochotní správať sa ako klasickí muži. To si vyžaduje investície a odhodlanie," uviedla. Roky údajne míňala peniaze na starostlivosť o vzhľad a telo, no vzťahy jej to nezachránilo. „Dokonca som zvažovala, že niektorých bývalých priateľov zažalujem kvôli peniazom, ktoré som premrhala v snahe zostať pre nich dokonalá,“ priznala. Každý, kto s ňou chodí, by preto mal mať aspoň 4 800 eur mesačne, ktorými bude prispievať na Janaínu starostlivosť o vzhľad a telo.

Janaína si dáva pozor aj na mužov, ktorí príliš často používajú zoznamovacie aplikácie, chýba im zdvorilosť a trávia veľmi veľa času úpravou zovňajšku. Modelku v minulosti označili v nórskom Playboyi za „Dokonalú ženu“ a preto očakáva, že sa s ňou bude zaobchádzať v súlade s týmto titulom. „Mám rada mužov, ktorí ku mne pristupujú starostlivo a s úctou,“ uviedla. Za milý prejav zdvorilosti označuje už to, keď jej muž otvorí dvere na aute. „Môže sa to zdať málo, ale veľa to vypovedá o charaktere človeka. Páčia sa mi aj muži s prirodzeným, robustným výzorom ako je brada, moderný vzhľad, ale bez toho, aby to preháňali.“