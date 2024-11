Ľudia reagujú na nové FOTO najkrajšieho dievčaťa na svete: Aj moje sesternice sú krajšie!

(Zdroj: X/thylanne)

Vo veku šesť rokov sa dnes 23-ročná francúzska modelka Thylane Blondeauová preslávila ako „najkrajšie dievča na svete“. Nové fotografie rodáčky z Aix-en-Provence však vyvolali rôzne debaty. Jeden z používateľov Facebooku podľa portálu Bored Panda napísal: „Je dosť pozoruhodná, súhlasím. Nie je iná ako ktorýkoľvek iný človek. Má červenú krv, svaly, kosti a vedomie, ktoré to všetko spája. Zdá sa byť skromná a to vedie k cieľom.“ Iný uviedol: „Najkrajšia na svete? To pochybujem. Mám niekoľko sesterníc, ktoré sú oveľa krajšie.“ Po nedávnom zverejnená fotografií Thylane na Instagrame však viacerí ocenili jej oslnivú krásu. Jeden používateľ poznamenal: „Teraz rozumiem, prečo si najkrajšia žena na svete. Dvakrát...“ K inému príspevku ďalší napísal: „Vždy taká krásna, Thylane.“

Thylane sa po prvý raz dostala do centra pozornosti vo veku troch rokov, keď prešla po módnom móle pre módneho návrhára Jeana Paula Gaultiera. Vďaka svojim výrazným očiam a blond vlasom bola ako šesťročná korunovaná za „najkrajšiu dievčinu na svete“. Dcéra bývalého francúzskeho futbalistu Patricka Blondeaua a televíznej moderátorky Veroniky Loubryovej pózovala pre mnohých dizajnérov, vrátane Dolce & Gabbana, L’Oréal a Versace. V roku 2018 založila vlastnú značku oblečenia Heaven May a podľa TC Candlera sa dostala na zoznam „100 najkrajších tvárí“. Avšak značka neaktualizovala svoju kolekciu od roku 2019 a jej oficiálna webová stránka je v súčasnosti zjavne nefunkčná.

Photo Shoot x pic.twitter.com/fklT2seaKh — Thylane Blondeau (@thylanne) March 13, 2014

V rozhovore v roku 2018 sa zamyslela nad obrovskou pozornosťou po svojom prvom fotení pre Vogue, ktoré jej prinieslo titul najkrajšieho dievčatka na svete. Povedala: „Keď si malá, naozaj tomu nevenuješ pozornosť. Ľudia ti hovoria ‚si najkrajšie dievča na svete‘ a ty si myslíš: ‚Nie som; len sa hrávam s iPadom.‘ Dokonca mi to ľudia hovoria aj dnes a ja im odpovedám: ‚Nie, stále nie som; som len človek, tínedžer.‘“ Jeden z čitateľov vtedy poznamenal, že bol na Thylane vyvíjaný extrémny tlak.