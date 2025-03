Vedci zistili, kedy nastane nová doba ľadová: Namiesto ľadovcov nás však čaká niečo oveľa horšie!

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

CARDIFF - Doby ľadové sa na Zemi pravidelne striedajú s teplejšími obdobiami. Podľa novej štúdie by tá ďalšia mala prísť približne o 11 000 rokov – no nie je to isté. Vedci varujú, že vplyv človeka môže narušiť prirodzené cykly a namiesto ľadovcov nás môže čakať niečo oveľa horšie.

Najnovšia štúdia publikovaná v časopise Science analyzuje, ako jemné zmeny v obežnej dráhe Zeme historicky ovplyvňovali klímu. Tím medzinárodných výskumníkov skúmal posledný milión rokov a zistil, že vplyvom troch faktorov – sklonu zemskej osi, jej kolísania a tvaru obežnej dráhy – sa pravidelne striedali doby ľadové a medziľadové. „Dokázali sme predpovedať každé odľadnenie za posledných 900 000 rokov,“ uviedol hlavný autor výskumu, profesor Stephen Barker z Cardiffskej univerzity, informuje portál Live Science.

(Zdroj: Getty Images)

Podľa vedcov by ďalšia doba ľadová mala začať približne o 11 000 rokov a trvať až do 66 000 rokov, pokiaľ do tohto prirodzeného cyklu nezasiahne človekom spôsobené globálne otepľovanie. „Bez priemyselnej revolúcie a spaľovania fosílnych palív by sa ľadové vrstvy začali rozširovať v predvídateľných intervaloch,“ vysvetlil Barker. No dnes už nič nie je isté – klimatické zmeny spôsobené človekom môžu tento cyklus úplne rozvrátiť. Spoluautorka štúdie, profesorka Lorraine Lisiecki z Kalifornskej univerzity v Santa Barbare, zdôraznila, že klimatické cykly nie sú náhodné, ale presne predvídateľné. „Naša štúdia potvrdzuje, že zmeny klímy na Zemi prebiehajú podľa jasných pravidiel, no teraz do nich zasahujeme,“ varuje.

Vedci však upozorňujú, že to neznamená, že ľudský vplyv je pozitívny. „Ak emisie oxidu uhličitého nebudú regulované, Antarktída sa roztopí už o 8 000 rokov,“ varuje Barker. „To by viedlo k zvýšeniu hladiny oceánov až o 70 metrov. Namiesto ľadovcov budete pod vodou.“ Výskumný tím teraz skúma, ako zmena klímy spôsobená človekom ovplyvní dlhodobé prirodzené cykly Zeme. Otázkou zostáva: zastavíme dobu ľadovú alebo sami privedieme planétu do katastrofy?