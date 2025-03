Prevratný objav vedcov: Úplne známy a lacný liek dokáže zastaviť rakovinu! Má ho každý doma

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Posilnenie imunity proti rakovine

Najnovšie experimenty na laboratórnych zvieratách podľa BBC ukázali, že tento liek dokáže aktivovať imunitný systém tak, aby efektívnejšie rozpoznával a ničil rakovinové bunky. "Zistili sme, že aspirín môže prekvapivo fungovať tak, že uvoľní silu imunitného systému a pomôže mu odhaliť a zničiť metastázy," vysvetlil profesor Rahul Roychoudhuri.

Tento mechanizmus by mohol mať najväčší úinok pri včas zachytených nádoroch. Aspirín by sa v budúconosti mohol podávať pacientom po operácii, aby zabránil šíreniu zostávajúcich rakovinotvorných buniek.

Odborníci varujú: Samoliečba nie je riešením

Hoci ide o prelomový objav, odborníci zdôrazňujú, že si pacienti nemajú aspirín nasadzovať sami. "U malého percenta ľudí môže spôsobiť vážne vedľajšie účinky, ako je vnútorné krvácanie alebo žalúdočné vredy. Preto je nevyhnutné najskôr určiť, komu by mohol prospieť a kto by ho naopak nemal užívať," upozorňuje profesorka Ruth Langleyová podľa webu UK Research and Innovation.

Podobne sa vyjadril aj chirurg a onkologický výskumník Mangesh Thorat z Queen Mary University of London. Podľa neho štúdia dopľnila dôležitú častičku skladačky v pochopení mechanizmu aspirínu, ale ostáva ešte mnoho nezodpovedaných otázok.

Vedci sú presvedčení, že ich objav predstavuje dôležitý krok vpred. No skôr, ako aspirín začne byť oficiálne odporúčaný v liečbe rakoviny, bude potrebné vykonať rozsiahle klinické testy.