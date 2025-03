Muža (36) za malý penis vysmievajú kamaráti aj mama: Priateľka ho bráni, TAKTO vyzerá ich milostný život

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tridsaťšesťročný Jake Timms sa netají tým, že patrí medzi mužov s mikropenisom. Keď sa dal dokopy so svojou 33-ročnou priateľkou Penny Talbotovou, ihneď jej to priznal. „Vôbec sa za to nehanbil, skôr bol hrdý na svoju veľkosť,“ prezradila Penny pre denník The Sun. „Chcel, aby som to vedela, ak by som bola sklamaná, ale nebola som.“ Hoci priemerná dĺžka penisu v Británii je 13,1 centimetrov, Jakeov meria iba 7,3 centimetra, čo ho podľa lekárskych kritérií radí medzi mikropenisy. Penny však tvrdí, že ich sexuálny život je vynikajúci. „Sex nie je len o prenikaní a vyvrcholení, ale aj o predohre a všetkom, čo k tomu vedie,“ vysvetlila a dodala, že keď prvýkrát videla Jakea nahého, jej reakcia bola pozitívna: „Myslela som si, že je úplne dokonalý.“

Penny navyše trpí endometriózou, bolestivým ochorením, ktoré môže sťažovať intímny život. „Pre mňa je jeho menšia veľkosť výhodou. Je to pre mňa doslova dokonalé,“ priznáva. Napriek tomu sa Jake stretáva s posmechom – a to najmä od vlastných kamarátov. „Počula som, ako ho jeho bývalí vojenskí kolegovia označujú za kus dentálnej nite,“ hovorí Penny. „Dokonca aj jeho mama sa smeje, že všetku výbavu dostali jeho starší bratia.“

Jake však na urážky nereaguje citlivo. „Nie je dôležitá veľkosť, ale to, čo s ňou robíte,“ vyhlásil s humorom. Penny dodáva, že niektorí mu radili plastickú operáciu, no ona je proti: „Bola by to moja nočná mora. Prečo opravovať niečo, čo nie je pokazené? Pokiaľ ide o mňa, funguje to úplne dobre.“