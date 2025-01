Vedci odhalili, ako bude vyzerať penis budúcnosti: Páni, dočkáte sa veľkých ZMIEN! Má to však háčik

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vedci nedávno zistili, že mužský penis sa postupom času predlžuje. Na základe súčasného tempa rastu by jeho priemerná dĺžka mohla do konca storočia dosiahnuť zhruba 22 centimetrov. To však nemusí byť jediná zmena, ktorá čaká ľudskú mužnosť. Celá globálna komunita „biohackerov“ inšpirovaných sci-fi už teraz upravuje svoje telo pomocou technológií, napríklad implantátov. Odborníci sa domnievajú, že biohacknutý penis budúcnosti - nazývaný „penis 2.0“ - bude mať v sebe niekoľko významných zlepšení, a to od vibrácií v štýle pomôcky až po zvýšenú citlivosť a ešte lepšie spermie. A ako by to mohlo v budúcnosti vyzerať? Podľa profesora biologickej antropológie z Univerzity v Oxforde, Simona Underdowna, budú všetky podstatné rozdiely veľkosti a tvaru penisu v nasledujúcich niekoľkých tisícročiach pravdepodobne spôsobené vlastnými zmenami. V budúcnosti by mohli lekárske vylepšenia potenciálne zlepšiť aj pohyblivosť spermií alebo dokonca ich tvar, aby lepšie prenikali bunkovou membránou vajíčka.

(Zdroj: Getty Images)

„Ak existuje dostatočný dopyt, ktorý je spôsobený módou alebo spoločenskými trendmi, pravdepodobne nie sme ďaleko od toho, aby sme to mohli urobiť geneticky,“ uviedol profesor pre denník Daily Mail. Podľa odborníka sme totiž blízko bodu, keď sa môžeme zahrávať s biologickými procesmi. Dochádza k tomu, pretože to chceme a nie preto, že by sme boli vystavení silnému biologickému selektívnemu tlaku. Biológovia by sa mohli inšpirovať aj rastlinnou ríšou, konkrétne explodujúcou uhorkou. Jej výskumom by mohli zistiť, ako dosiahnuť, aby ejakulát putoval rýchlejšie a ďalej. Táto rastlina totiž vyvrhuje svoje semená rýchlosťou neuveriteľných takmer 71 km/h, čiže oveľa rýchlejšie ako je to v prípade spermií, ktorých tempo dosahuje približne 45 km/h.

Väčší penis nemusí byť vždy lepší

Ľudský penis by sa mohol predĺžiť skôr, ako očakávame a takto by jeho priemerná veľkosť výrazne prekročila veľkosť našich najbližších žijúcich príbuzných. Podľa štúdie Stanfordskej univerzity z roku 2023 sa mužské penisy v priebehu iba 30 rokov v priemere zväčšili alarmujúcim tempom. Na základe údajov od 55 761 mužov vedci zistili, že priemerný vztýčený penis sa v rokoch 1992 až 2021 predĺžil o 25 percent, a to z 12 na 15 centimetrov. Týmto tempom by priemerná dĺžka mohla do konca storočia dosiahnuť takmer 22 centimetrov. „Ak sme svedkami tejto rýchlej zmeny, znamená to, že sa v našom tele deje niečo mocné,“ povedal hlavný autor štúdie Michael Eisenberg. Podľa jeho tímu môžu tento nárast nejakým spôsobom ovplyvňovať skôr environmentálne, než evolučné faktory, ako napríklad znečisťujúce látky alebo neaktívny životný štýl. A pokiaľ sa domnievate, že je to pozitívna správa pre dámy, vedci majú opačný názor a obávajú sa, že v skutočnosti to nie je až také dobré.