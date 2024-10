Mladík sa zamiloval do ryžovaru, svoju lásku spečatil sobášom: O štyri dni neskôr šokoval celý svet!

(Zdroj: Facebook/Khoirul Anam)

JAKARTA – Všetci máme doma obľúbený spotrebič, bez ktorého si nevieme predstaviť náš život. Jeden muž svoj vzťah k ryžovaru pozdvihol na novú úroveň. Okrem toho, že mu vyznal svoje city, spečatil svoju lásku aj manželstvom. Hoci sa o štyri dni rozviedol, tento krátky zväzok má hlbší význam, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Indonézan menom Khoirul Anam sa v roku 2021 podelil na Facebooku so sériou fotografií zo svadobného obradu s popisom: „Spravodlivý, poslušný, láskyplný a výborný kuchár.“ Nielen on, ale aj ryžovar, s ktorým sa zosobášil, bol na túto príležitosť vhodne oblečení. Domáci spotrebič mal dokonca na sebe biely závoj. Fotografie, ktoré získali tisíce reakcií vrátane komentárov, zachytávajú novomanželov počas ich netradičnej svadby a tiež aj to, ako si dávajú prvý manželský bozk.

Akokoľvek čudne to môže znieť, príbeh nabral bizarnejší spád – o štyri dni neskôr Indonézan oznámil prostredníctvom Facebooku rozvod. Príčinou bol fakt, že napriek tomu, že je ryžovar skvelým kuchynským pomocníkom, dokáže variť iba ryžu. Samozrejme, že celá svadba a následný rozvod nebol nič iné, než snaha pobaviť ľudí na sociálnych sieťach. Miestne spravodajské weby uvádzajú, že Anam je v Indonézii známou celebritou, ktorá často prekvapuje ľudí podobnými bizarnými kúskami, informuje portál NDTV.

Napriek tomu nie je zriedkavé, že ľudia uzatvárajú manželstvá s podivnými či neživými predmetmi. Podobný prípad sa stal v roku 2015, kedy sa David Sikorski zo San Francisca zasnúbil s burritom. „Dosiahol som vek, kedy je môj Facebook zaplnený fotkami zásnub a detí. Ešte v rokoch 2005/2006 to boli skôr kompromitujúce fotky z víkendových eskapád mojich priateľov. Moja láska k burritu ale nemá hraníc. Preto som sa rozhodol urobiť svadbu,“ povedal Sikorski pre portál HuffPost. Dodnes nie je jasné, či sa svadba nakoniec uskutočnila.